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Пуховчане могут бесплатно доехать до универмага «Беларусь» в дни скидок

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ОАО «Миноблавтотранс» филиал «Автомобильный парк №19» в преддверии наступающего учебного года организует подвоз семей Пуховичского района в Минск до универмага «Беларусь» и обратно в дни скидок, проводимые универмагом «Беларусь».

Планируемое время ожидания подвоза автобусом обратно в город Марьина Горка — 3 часа.

Скидочные дни в универмаге «Беларусь»:

18 августа скидка 25 процентов на непродовольственные товары, 5 процентов — на продовольственные товары.
22,29 августаскидка 30 процентов на   непродовольственные товары, 10 процентов —  на продовольственные товары.

Отправление от автостанции города Марьина Горка: 10-00 и 17-00.

Телефон для предварительной информации и справок: 6-03-63

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