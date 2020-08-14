Пуховчане могут бесплатно доехать до универмага «Беларусь» в дни скидок

ОАО «Миноблавтотранс» филиал «Автомобильный парк №19» в преддверии наступающего учебного года организует подвоз семей Пуховичского района в Минск до универмага «Беларусь» и обратно в дни скидок, проводимые универмагом «Беларусь».

Планируемое время ожидания подвоза автобусом обратно в город Марьина Горка — 3 часа.

Скидочные дни в универмаге «Беларусь»:

18 августа — скидка 25 процентов на непродовольственные товары, 5 процентов — на продовольственные товары.

22,29 августа — скидка 30 процентов на непродовольственные товары, 10 процентов — на продовольственные товары.

Отправление от автостанции города Марьина Горка: 10-00 и 17-00.

Телефон для предварительной информации и справок: 6-03-63