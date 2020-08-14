Пуховчане могут бесплатно доехать до универмага «Беларусь» в дни скидок
ОАО «Миноблавтотранс» филиал «Автомобильный парк №19» в преддверии наступающего учебного года организует подвоз семей Пуховичского района в Минск до универмага «Беларусь» и обратно в дни скидок, проводимые универмагом «Беларусь».
Планируемое время ожидания подвоза автобусом обратно в город Марьина Горка — 3 часа.
Скидочные дни в универмаге «Беларусь»:
18 августа — скидка 25 процентов на непродовольственные товары, 5 процентов — на продовольственные товары.
22,29 августа — скидка 30 процентов на непродовольственные товары, 10 процентов — на продовольственные товары.
Отправление от автостанции города Марьина Горка: 10-00 и 17-00.
Телефон для предварительной информации и справок: 6-03-63