Пуховчане могут бесплатно получить контейнеры для сбора мусора

В процессе нашей жизнедеятельности постоянно образуются тысячи тонн мусора. Каждая семья ежедневно отправляет в мусорный контейнер 1-2 пакета, а кто-то и больше. Во дворах многоэтажек в нашем городе достаточное количество контейнеров, которые коммунальники стараются овобождать вовремя. Причем у каждого из жителей этих домов есть возможность сортировать бытовые отходы, и вторичные материальные ресурсы отправлять в специальные контейнеры.

В частном секторе организован по-дворовой сбор твердых бытовых отходов. И в данном случае о их сортировке речь не идет. Люди собирают все в один мешок или пакет и выставляют на улицу. Зрелище, скажем прямо, печальное. В субботний день, проезжая по агрогородку Блонь, не раз наблюдала множество мешков, пакетов, ненужных сумок, которые были оставлены вдоль дороги в надежде, что их скоро заберут.

В некоторых местах хозяева приспособили под мусорные контейнеры бочки, старые холодильники и выставили на улицу. Некрасиво и странно, но таким образом можно лишить бродячих животных доступа к этим отходам. Еще хуже выглядят пакеты, разорванные собаками в поисках пищи.

Возможно, многие хозяева еще не знают, что у них есть возможность получить в постоянное пользование специальные контейнеры совершенно бесплатно.

УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района представило в ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» технико-экономическое обоснование и получило 3638 контейнеров, половина которых — желтого цвета. Они предназначены для сбора вторсырья. В Марьиной Горке на данном этапе 1819 частных домовладений. Это значит, что каждый хозяин может получить в постоянное пользование совершенно бесплатно два контейнера: один для сбора вторичных материальных ресурсов, другой для твердых бытовых отходов.

— В желтый контейнер можно отправлять бумагу, стекло, пластик, — говорит мастер участка по заготовке и переработке вторичных материальных ресурсов Татьяна Свиридович. — Затем мы производим их дальнейшую сортировку на своем участке. По графику содержимое желтого контейнера вывозится один раз в месяц, бытовые отходы — один раз в неделю. В определенный день хозяева просто выкатывают контейнер на улицу.

Мы сейчас проводим большую разъяснительную работу среди жителей частного сектора, но, к сожалению, не все понимают свою выгоду. Одни говорят, что сами вывозят пакеты с мусором, другие считают, что на их дворовой территории невозможно найти место для контейнеров.

— Те, кто воспользовались этой услугой, остались очень довольны. Наиболее активно откликнулись на наше предложение жители улиц Республиканская, Кирова, Уютная, новых микрорайонов, — рассказывает еще один мастер участка Юлия Кунец. — Сейчас мы работаем и с жителями близлежащих сельских населенных пунктов: поселка Марьино, Блони, Новоселок, Дайновы. В перспективе планируем обеспечить такими контейнерами и жителей других сельских населенных пунктов.

Для того, чтобы получить контейнеры, можно позвонить по телефону 6-02-76 или обратиться по адресу: г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 131, либо на участок саночистки, который находится в административном здании УП «Жилтеплосервис» КХ напротив автостанции.

После заключения договора коммунальники доставят контейнеры к вам на место, при желании можно осуществить доставку самостоятельно.

Контейнеры предоставляются в пользование совершенно бесплатно, тариф на вывоз твердых бытовых отходов остается прежним. Единственное условие: нужно бережно относиться к предоставленному коммунальной организацией имуществу.

Ольга САВАСТЮК.