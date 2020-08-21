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Пуховчане могут бесплатно получить контейнеры для сбора мусора

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В процессе  нашей жизнедеятельности  постоянно образуются  тысячи тонн мусора.  Каждая семья ежедневно отправляет в мусорный контейнер  1-2 пакета, а кто-то и больше. Во дворах многоэтажек в нашем городе достаточное количество контейнеров, которые коммунальники стараются овобождать вовремя. Причем у каждого из  жителей этих домов есть возможность сортировать бытовые отходы, и вторичные материальные ресурсы отправлять в специальные контейнеры.  

В частном секторе организован  по-дворовой сбор  твердых бытовых отходов. И в данном случае о их сортировке речь не идет.  Люди собирают все в один мешок или пакет  и выставляют на улицу. Зрелище, скажем прямо, печальное. В субботний день, проезжая по агрогородку Блонь, не раз наблюдала множество мешков, пакетов, ненужных сумок, которые были оставлены вдоль дороги в надежде, что их скоро заберут.

В некоторых местах хозяева  приспособили под мусорные контейнеры бочки, старые холодильники и  выставили на улицу.  Некрасиво и странно, но таким образом можно лишить бродячих животных доступа к этим отходам. Еще хуже выглядят пакеты, разорванные собаками в поисках пищи.

  Возможно, многие хозяева еще не знают, что у них есть возможность получить  в постоянное пользование специальные контейнеры  совершенно бесплатно.

УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района представило в ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» технико-экономическое  обоснование и получило  3638 контейнеров, половина которых — желтого цвета. Они  предназначены для сбора вторсырья. В Марьиной Горке  на данном этапе 1819  частных домовладений. Это значит, что каждый хозяин может получить в постоянное пользование совершенно бесплатно два контейнера: один для сбора вторичных материальных ресурсов, другой для твердых бытовых отходов.

— В желтый контейнер можно отправлять бумагу, стекло, пластик, — говорит  мастер участка по заготовке и переработке вторичных материальных ресурсов Татьяна Свиридович. — Затем  мы  производим их дальнейшую сортировку на своем участке. По графику содержимое желтого контейнера вывозится один раз в месяц, бытовые отходы — один раз в неделю. В определенный день хозяева просто выкатывают контейнер на улицу.

Мы сейчас проводим большую разъяснительную работу среди  жителей частного сектора, но, к сожалению, не все понимают свою выгоду.  Одни говорят, что сами вывозят пакеты с мусором, другие считают, что на их дворовой территории невозможно найти место для контейнеров.

— Те, кто воспользовались этой услугой, остались очень довольны. Наиболее активно откликнулись на наше предложение жители улиц Республиканская, Кирова, Уютная, новых микрорайонов, — рассказывает еще один мастер участка Юлия Кунец. — Сейчас мы работаем и с жителями близлежащих сельских населенных пунктов:  поселка Марьино, Блони, Новоселок, Дайновы. В перспективе планируем обеспечить такими контейнерами и  жителей других сельских населенных пунктов.

Для того, чтобы получить контейнеры, можно позвонить по телефону  6-02-76 или обратиться по адресу:     г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 131, либо  на участок саночистки, который находится  в административном здании  УП «Жилтеплосервис» КХ напротив автостанции.

После заключения договора коммунальники доставят контейнеры к вам на место, при желании можно осуществить доставку самостоятельно.

 Контейнеры предоставляются в пользование совершенно бесплатно,  тариф на вывоз твердых бытовых отходов остается прежним. Единственное условие:  нужно бережно относиться к предоставленному  коммунальной организацией имуществу.

Ольга  САВАСТЮК.

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