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Пуховчане могут передать одежду, обувь и канцтовары нуждающимся семьям

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В преддверии  учебного года ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» оказывает помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, у которых есть дети-школьники. Организован также сбор одежды, обуви, школьной формы и школьных принадлежностей.

Если у вас осталась добротная одежда и обувь, которую можно было бы передать нуждающимся семьям, если вы можете поделиться канцтоварами и школьными принадлежностями, ждем вас в будние дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, ТБЦ «Хельсинки», 2-й этаж, каб. 163, ГУ «ТЦСОН Пуховичского района». Телефоны для справок: 6-05-86, 6-05-84.

Прием одежды будет осуществляться до 1 октября.

Денис  МАТУСЕВИЧ,

директор  ГУ «ТЦСОН  Пуховичского  района».

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