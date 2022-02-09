Пуховчане о Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию

Юлия Теребило

В этом году Послание Президента Народу и Национальному собранию мне показалось особенным. Слушала его и ловила себя на мысли, что мне кажется, будто бы Президент разговаривает со мной лично. Харизма и огромный политический опыт Александра Лукашенко, на мой взгляд, позволяют ему подолгу удерживать внимание публики. Поэтому в очередной раз слушала его от начала и до конца. И было интересно, потому что все сказанное касается каждого белоруса.

Светлана Зубаревич

Я бы остановила внимание на словах Президента о том, что лучшей пропагандой со стороны государства будет высокая оплата труда молодежи. И это действительно так. Скажите, что сейчас волнует молодых людей? Дорогой телефон, брендовая одежда, хорошая машина, отдых, квартира. Это абсолютно нормально, объяснимо, хотя можно перечень желаний и сократить. Но тем не менее, чтобы нормально жить, обеспечивать семью, детей, нужен достойный уровень заработной платы. И если молодые люди станут больше зарабатывать, то я считаю, что от этого мы все только выиграем.

Станислав Белоусов

Послание Президента народу и Национальному собранию, как всегда слушать было очень интересно, ведь затрагивались важнейшие вопросы экономики, внешней и внутренней политики страны. Но больше всего меня всегда впечатляло чувство юмора Александра Лукашенко. Когда на вопрос «Как вы понимаете демократию?» он ответил «Вы знаете, я же диктатор. Мне трудно понимать демократию», я схватился за живот! А когда он сказал «Я же вам батька», это по-настоящему тронуло. И подумалось: а ведь он не только Президент, но и отец. Такой, наверное, который и поможет, и пошутит, и по шее, если надо, даст.

Мирослав ЦВЕТКОВ.