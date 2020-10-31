Пуховчане обсудили с депутатом поправки в Конституцию

В октябрьском графике депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олега Белоконева в связи с эпидемиологической обстановкой не значились встречи с трудовыми коллективами района, хотя эти визиты на предприятия уже успели стать традиционными. Работа в округе в этот раз была направлена на участие в диалоговой площадке по обсуждению предложений-поправок в новый вариант Конституции Республики Беларусь.

— Полгода назад Президент Беларуси анонсировал внесение изменений в белорусскую Конституцию,— говорит Олег Белоконев. — План конституционной реформы будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, которое планируется провести через несколько месяцев. Именно поэтому вопрос о внесении поправок в Конституцию Беларуси — один из главных на повестке дня. У любого белоруса была возможность направить свои предложения как в адрес Палаты представителей, так и непосредственно депутату своего округа. С этой целью я провел встречи в Старых Дорогах и в Марьиной Горке. Участие в них приняли представители власти, общественности, молодежь.

Обобщая итоги наших встреч, хочу сказать, что в целом белорусы активно участвуют в обсуждении Основного Закона страны. Очевидно, что каждый стремится увидеть в нем движение вперед. За несколько недель обсуждения депутаты получили более 7000 предложений-поправок. Безусловно, не все они четко сформулированы, целесообразны. Но есть очень интересные и конструктивные предложения. Это хорошо, что люди перечитывают Конституцию, думают, рассуждают, предлагают что-то изменить. Наша задача как депутатов — проанализировать, обработать предложения, систематизировать их и представить уже от имени парламента.

Что можно сказать о вопросах, которые волнуют людей? Прежде всего, граждане вносят предложения по разделению ветвей государственной власти, где высшую позицию занимает представительная, а судебная полностью независима от всех других; по порядку избрания Президента; по президентским срокам; укреплению полномочий Палаты представителей и Совета Министров.

На встрече в Марьиной Горке, к примеру, от имени ветеранской организации было высказано желание внести в Конституцию статью о недопущении переписывания истории Великой Отечественной войны.

Определенно конструктивным считаю предложение о введении в нашей стране института по правам человека. Оно было озвучено уже неоднократно за эти дни. А молодежь, к слову, предложила внести поправку о наказании для тех граждан, которые своими действиями нарушают права других людей.

Руководитель семейного ансамбля «Жывіца» Юрий Кривошей предложил внести поправку в статью 51, записав, что белорусская культура является УНИКАЛЬНЫМ наследием белорусского народа.

Есть и неожиданные предложения. Например, неоднократно было озвучено желание конституционным образом закрепить то, что брак в нашей стране — это добровольный союз между мужчиной и женщиной. Белорусы хотят, чтобы мы четко прописали, что такое семья, что такое традиционные христианские ценности.

Много говорилось о важности идеологического воспитания подрастающего поколения, которому жить и строить будущее. Поэтому очень важно сегодня поработать максимально плодотворно для того, чтобы новая Конституция стала движением вперед.

Елена ИВАНОВА.