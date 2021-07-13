Пуховчане отметили Купалье

Народный праздник, посвященный расцвету природы и летнему солнцестоянию, по традиции отметили пуховчане.

Каких только развлечений не встретишь в купальскую ночь! И фольклорные песни, и обряды, и хороводы, и костры. А романтически настроенные девушки плетут венки, гадая на скорую свадьбу, ищут цветок папоротника.

В Марьиной Горке в парке имени Любы Гайдучонок праздник встречали музыкой, танцами, квестами, мастер-классами по плетению венков. Для развлечения детей младшего возраста работали карусели и надувные горки. Ремесленники демонстрировали изделия ручной работы.

На закате дня продолжением праздника стал традиционный купальский костер. Считается, что его пламя способно побороть все дурное и злое, очистить человека.

Масштабная программа прошла и в Экопарке «Акварель», куда был организован бесплатный трансфер. Гостей приветствовал музыкальный коллектив «Яварына». В праздничной программе активное участие принимали не только жители Марьиной Горки и окрестностей, но также поселков Руденск, Свислочь и даже минчане. Праздник не обошелся без традиционного поиска цветка папоротника. Большой купальский костер высотой более 2,5 метра на фоне уходящего солнца отражался в водоеме завораживающим пламенем. Это была настоящая сказка!

Марина РЫЖОВА.