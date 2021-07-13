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Пуховчане отметили Купалье

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Фото носит иллюстративный характер.

Народный праздник, посвященный расцвету природы и летнему солнцестоянию, по традиции отметили  пуховчане.

Каких только развлечений не встретишь в купальскую ночь! И фольклорные песни, и обряды, и хороводы, и костры. А романтически настроенные девушки плетут венки, гадая на скорую свадьбу, ищут цветок папоротника.

В Марьиной Горке в парке имени Любы Гайдучонок праздник встречали музыкой,  танцами, квестами, мастер-классами по плетению венков. Для развлечения детей младшего возраста работали карусели и надувные горки. Ремесленники демонстрировали изделия ручной работы.

На закате дня продолжением праздника стал традиционный купальский костер. Считается, что его пламя способно побороть все дурное и злое, очистить человека.

Масштабная программа прошла и  в Экопарке «Акварель», куда был организован бесплатный трансфер.  Гостей приветствовал музыкальный коллектив «Яварына». В праздничной  программе активное участие принимали не только жители Марьиной Горки и окрестностей, но также поселков  Руденск, Свислочь и даже минчане. Праздник не обошелся без традиционного поиска цветка папоротника. Большой купальский  костер высотой более 2,5 метра на фоне уходящего солнца отражался в водоеме завораживающим пламенем. Это была настоящая сказка!

Марина  РЫЖОВА.

 

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