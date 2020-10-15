Молодёжь 

Пуховчане побывали на областном молодежном форуме

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Минский областной молодежный форум “Беларусь — это МЫ!”, который прошел на прошлой неделе,   собрал 800 молодых, активных, целеустремленных ребят из разных уголков области. Приняли в нем участие и молодые специалисты нашего района: представители учреждений образования, здравоохранения,  сельского хозяйства и продовольствия, сферы экономики, промышленности и финансов.

В программе форума работали секции  по таким направлениям, как  «Социальная сфера», «Сельское хозяйство», «Экономика, промышленность, финансы», «Строительство, транспорт, ЖКХ». Участники форума посетили крупнейшие градообразующие предприятия и учреждения Минского, Борисовского и Смолевичского районов: Борисовский государственный медицинский колледж, ОАО «БЕЛГИПС», СЗАО «Белджи», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», спортивный комплекс «Борисов-Арена», Национальную библиотеку Беларуси, индустриальный парк  «Великий камень».

— Меня очень впечатлил масштаб мероприятия, — рассказывает  первый секретарь районного комитета БРСМ Елена Мазаник.  — Было интересно побывать на СЗАО «Белджи», расположенном  в Борисовском районе,   увидеть цех по сборке машин, где  все процессы роботизированы. Ребята, работающие на ОАО «Руденск»,  поинтересовались, используют ли фары, произведенные на их предприятии, в машинах «Джили». И надо сказать, что их действительно устанавливают на автомобили этой марки.  Некоторым молодым людям во время экскурсии по предприятию удалось пройти тест-драйв.

На заводе работает много  молодежи. Им дают возможность проявить себя. Всего же здесь трудится 1460 человек.

Была в числе участников форума и старшая медсестра Дружненской поликлиники Юлия Бердюгина.

— В Дружном я  работаю четыре  года, — говорит Юлия. — Закончила Витебский государственный университет имени Петра Машерова и Белорусский государственный экономический университет.  Я в составе группы побывала в  центральной библиотеке  города  Борисова.  Было интересно пообщаться со своими сверстниками.

В рамках молодежного форума состоялся  «Открытый диалог», во время которого молодые специалисты задавали вопросы, касающиеся строительства жилья, распределения и закрепления молодежи  в сельской местности, делились воспоминаниями о своем первом рабочем месте.

Завершился форум концертом с участием артистов белорусской эстрады.

Анастасия   ПЛЕТНЕВА.

 

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