Пуховчане побывали на областном молодежном форуме

Минский областной молодежный форум “Беларусь — это МЫ!”, который прошел на прошлой неделе, собрал 800 молодых, активных, целеустремленных ребят из разных уголков области. Приняли в нем участие и молодые специалисты нашего района: представители учреждений образования, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, сферы экономики, промышленности и финансов.

В программе форума работали секции по таким направлениям, как «Социальная сфера», «Сельское хозяйство», «Экономика, промышленность, финансы», «Строительство, транспорт, ЖКХ». Участники форума посетили крупнейшие градообразующие предприятия и учреждения Минского, Борисовского и Смолевичского районов: Борисовский государственный медицинский колледж, ОАО «БЕЛГИПС», СЗАО «Белджи», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», спортивный комплекс «Борисов-Арена», Национальную библиотеку Беларуси, индустриальный парк «Великий камень».

— Меня очень впечатлил масштаб мероприятия, — рассказывает первый секретарь районного комитета БРСМ Елена Мазаник. — Было интересно побывать на СЗАО «Белджи», расположенном в Борисовском районе, увидеть цех по сборке машин, где все процессы роботизированы. Ребята, работающие на ОАО «Руденск», поинтересовались, используют ли фары, произведенные на их предприятии, в машинах «Джили». И надо сказать, что их действительно устанавливают на автомобили этой марки. Некоторым молодым людям во время экскурсии по предприятию удалось пройти тест-драйв.

На заводе работает много молодежи. Им дают возможность проявить себя. Всего же здесь трудится 1460 человек.

Была в числе участников форума и старшая медсестра Дружненской поликлиники Юлия Бердюгина.

— В Дружном я работаю четыре года, — говорит Юлия. — Закончила Витебский государственный университет имени Петра Машерова и Белорусский государственный экономический университет. Я в составе группы побывала в центральной библиотеке города Борисова. Было интересно пообщаться со своими сверстниками.

В рамках молодежного форума состоялся «Открытый диалог», во время которого молодые специалисты задавали вопросы, касающиеся строительства жилья, распределения и закрепления молодежи в сельской местности, делились воспоминаниями о своем первом рабочем месте.

Завершился форум концертом с участием артистов белорусской эстрады.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.