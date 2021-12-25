Пуховчане поговорили «В режиме правды» с Вадимом Гигиным

Председатель белорусского общества «Знание», историк Вадим Гигин выступил перед жителями Марьиной Горки. На мероприятие также приехали представители Червенского и Стародорожских районов. Сама же встреча стала одной из многих по всей Белруси, которые проходят в рамках проекта «В режиме правды». По словам Вадима Францевича, этот проект направлен на разрушение фейков, созданных вокруг республики. Над ним работает группа профессиональных экспертов, политологов и членов Конституционной комиссии. Все выступления организованы в режиме диалоговых площадок, что в свою очередь дает возможность каждому присутствующему задать интересующий вопрос и выссказать свое мнение.

На встрече были затронуты многие вопросы, но главной темой разговора стал грядущий рферендум по внесению изменений в Конституцию, который должен состоятся во второй половине февраля 2022 года.

Вадим Францевич отметил, что изменения предлагаются в 77 статей Основного закона, в преамбуле будет введена новая глава – о Всебелорусском народном собрании. Оно станет высшим представительным органом народовластия.

Так же Вадим Гигин вспомнил и о референдуме 1996 года, который прошел 25 лет назад и определил конституционный строй нашей страны. По его словам, тогда народ Беларуси поддержал Президента и не ошибся в своем выборе. Ведь страна получила возможность стать на путь стабильного развития, в ходе которого обрела полную независимость. В обществе сформировалось четкое понимание, что не обязательно идти по чужим следам и заниматься копированием политического опыта Европы.

Для белорусов жизненно необходимо создавать свою политическую систему исходя из собственных традиций. Если мы не перестанем заниматься повторением то неизбежно будем сами же внедрять механизмы манипулирования общественным мнением, которые выгодны силам извне. Особенно западным. И это непременно вернет нас в события августа 2020 года. Поэтому мы должны сделать принципиальный выбор и понять: мы эту Конституцию пишем для себя.

Большое внимание Вадим Гигин уделяет вопросам молодежи. Он считает, что важно не то, что мы про Конституцию рассказываем, а что молодое поколение ожидает от Основного закона. В последнее время можно заметить бурный рост молодежного парламентаризма. Молодые люди хотят более активно участвовать в том числе и в политической жизни страны и ожидают от конституционного процесса расширения таких возможностей. К слову, вопросов на встрече больше всего задавали члены Молодежного Парламента при Пуховичском раайонном Совете депутатов.

Молодые люди спрашивали о здравоохранении, судебной системе, как скажутся возможные изменения на бизнесе и в целом о внутренней и внешней политике государства.

Станислав БЕЛОУСОВ.