Пуховчане помогли команде Минской области занять третье общекомандное место на республиканских соревнованиях по армрестлингу

В Марьиной Горке на базе ФОЦ «Виктория» прошли республиканские соревнования по армрестлингу среди юношей и девушек 2002 года рождения и младше, а также VIII открытый республиканский турнир на призы Валерия Бабука — почетного гражданина Пуховичского района, заслуженного тренера Республики Беларусь, председателя общественного объединения «Белорусская федерация армрестлинга».

Оба турнира выпали на смежные даты, поэтому было принято решение их объединить.

В соревнованиях приняли участие 95 человек, в том числе и девушки, которые проявляют все больший интерес к этому виду спорта.

Соревнования длились почти семь часов. Спортсмены боролись в своих весовых категориях. Победители определялись по сумме очков двоеборья.

По итогам соревновательной программы первое место среди девушек заняла Екатерина Батт из поселка Дружный. Лучшим из наших мужчин стал Никита Городецкий из Марьиной Горки, завоевавший бронзовую медаль. Абсолютным чемпионом турнира стал Никита Павлюченко из Гомеля.

Благодаря сборной Пуховичского района в общекомандном зачете Минская область заняла третье место. Первое место — у команды Гомельской области, второе — у Могилевской.

Все участники отметили отличную организацию соревнований. Поддержку организаторам оказали ЗАО «Пуховичский агропродукт», ЗАО «Август-Бел», ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод», ООО «АгриПО», ООО «Теплоэнергозащита», ЧП «Белин-Авто».

Ольга ФИЛЕНЧИК.