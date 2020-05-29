Пуховчане присоединились к акции «Чистый водоем»

Ежегодно весной в нашей стране проводится природоохранная акция “Чистый водоем”. Ее инициатором является РГОО “Белорусское общество охотников и рыболовов”. Акция направлена на привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, приведение в порядок прибрежной зоны перед открытием сезона массового отдыха на природе, а также в целях экологического воспитания населения.

На прошлой неделе к акции присоединились специалисты Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Пуховичской РООС РГОО “БООР”, унитарного предприятия “Жилтеплосервис” КХ Пуховичского района, работники Сергеевичского лесничества.

— В этом году мы решили очистить береговую линию озера Сергеевичское и сергеевичских разливов, — рассказывает начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Климашевский. — Прошли более трех километров береговой линии, где любят останавливаться рыболовы и любители отдыха на лоне природы. Озеро находится недалеко от агрогородка Сергеевичи, поэтому желающих здесь отдохнуть в сезон бывает очень много.

Мы собирали бытовой мусор, крупногабаритные отходы в виде остатков садовой мебели, изношенные шины. Кроме того, установили два информационных стенда, напоминающие о правилах поведения и соблюдения порядка.

Присоединиться к акции может каждый, в том числе и во время своего отдыха на природе.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.