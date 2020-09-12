Пуховчане присоединились к областной акции «Минщина спортивная – за Беларусь»

Сегодня на городском стадионе прошел районный этап областного спортивно-массового мероприятия «Минщина спортивная – за Беларусь». После торжественного открытия был дан старт соревнованиям.

В соревнованиях участвуют все желающие в возрасте 23-49 лет. Спортсмены-любители соревнуются в нескольких видах: прыжок в длину, челночный бег, бег, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на перекладине.

Соревнования личные. Первенство определяется в каждом виде программы с учетом возрастных категорий.

Победители (4 человека) представят район на областном этапе.