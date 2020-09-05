Пуховчане присоединились к областной эстафете «За Беларусь! За мир! За Президента!»

Пуховичский район сегодня присоединился к областной эстафете «За Беларусь! За мир! За Президента!».

Пуховчане приняли эстафету от Червенского района. На Аллее воинской славы в Марьиной Горке состоялась торжественная церемония передачи государственного флага Республики Беларусь. Затем автоколонна направилась в Стародорожский район, где в агрогородке Щитковичи передали эстафету соседям.

Всего в первый день участие в эстафете приняли 11 районов.

Завтра из Копыля автопробег продолжится. В эстафете «За Беларусь! За мир! За Президента!» примут участие все районы Минщины, более 600 автомобилей. В целом они преодолеют 1 тыс 200 км.