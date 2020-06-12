Пуховчане рассказали о своих семейных традициях и получили призы

Дистанционный творческий конкурс «Наши семейные традиции», посвященный Дню семьи и Международному Дню защиты детей, провели в мае специалисты отдела поддержки семьи и ребенка SOS–Детская деревня Марьина Горка.

Условия конкурса были просты: участникам необходимо было максимально раскрыть тему традиций, которые есть в их семьях, и презентовать свои работы в виде видеороликов, фото-коллажей, рисунков. Можно отметить, что через свои творческие работы участникам хорошо удалось передать то тепло и уют, которые царят в их домах. Мы смогли еще раз убедиться, что традиции — это связующая нить того уважения и любви, без которых невозможно называться семьей.

Победителей выбрать было достаточно сложно, но все же нами были отобраны 5 видеосюжетов, которым были присвоены номинации: «Преемственность поколений», «Креативность и творчество», «Семейный фоторепортаж», «Духовные ценности», «Любовь к природе». Победители в данных номинациях получили ценные подарки. Все остальные участники получили поощрительные призы.

Кристина Казачек,

педагог-психолог отдела поддержки семьи и ребенка SOS-Детская деревня Марьина Горка.