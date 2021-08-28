Пуховчане снова в лидерах!

В Докшицах прошли соревнования по гиревому марафону «Фестиваль двух рек», приуроченные к празднику города. Любители гиревого спорта Пуховичского района приняли участие в этом мероприятии и выставили три команды: ФОК «Виктория», Марьиногорского аграрно-технического колледжа, филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго».

В командной эстафете первое место заняла команда филиала «ТЭЦ-5» в составе Юрия Левчика, Виктории Мартинчик, Алексея Падаляк. Второе место также досталось нашим землякам из Марьиногорского аграрно-технического колледжа (Павел Ходочинский, Надежда Ходочинская и Иван Станкевич).

В личном первенстве первое место заняли Павел Ходочинский, Юрий Левчик, Виктория Мартинчик, второе место — Полина Рогалевич, третье место — Алексей Падаляк.

Наталья БАБУК.