Спорт 

Пуховчане снова в лидерах!

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В Докшицах прошли соревнования по гиревому марафону «Фестиваль двух рек», приуроченные к празднику города. Любители гиревого спорта Пуховичского района приняли участие в этом мероприятии и выставили три команды: ФОК «Виктория», Марьиногорского аграрно-технического колледжа, филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго».

В командной эстафете первое  место заняла команда филиала «ТЭЦ-5» в составе Юрия Левчика, Виктории Мартинчик, Алексея  Падаляк. Второе место также досталось нашим землякам из  Марьиногорского аграрно-технического колледжа (Павел Ходочинский, Надежда Ходочинская  и Иван Станкевич).

В личном первенстве первое место заняли Павел Ходочинский, Юрий Левчик, Виктория  Мартинчик, второе место — Полина Рогалевич, третье место — Алексей Падаляк.

 

Наталья  БАБУК.

 

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