Земляки Спорт 

Пуховчане стали призерами областной спартакиады среди ветеранов

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Клавдия Близнец и Любовь Ткачук.

Девять видов спорта были представлены на 16-й областной спартакиаде среди  ветеранов районных организаций. Одно из состязаний (по городошному спорту)  проводилось впервые.

От нашего района участие в спартакиаде приняла команда в составе пяти человек: Клавдия Близнец, Любовь Ткачук, Петр Фрид,  Гелена Фрид и  Сергей Обидиентов, который  в этот раз не выходил на дистанции, что всегда ему было привычно: он судил соревнования по скандинавской ходьбе.

Клавдия Близнец, учитель физической культуры СШ №4 города Марьина Горка, участвовала в четырех видах  соревнований и в трех стала призером. Серебро настольного тенниса, скандинавской ходьбы и бронза в городках —  это пополнение и  без того солидной копилки спортивных наград нашего ветерана спорта.

Команда нашего района.

Гелена Фрид заняла третье место по шашкам. Любовь Ткачук остановилась в шаге от  пьедестала  в  скандинавской ходьбе. Петр Фрид был в шашках пятым. В целом команда достойно представила наш район. Но главное для ветеранов —  возможность вести активный образ жизни, следовать своим привычкам, общаться с другими такими же активными людьми. И все это им уже много лет дарит спорт.

Елена  ШАНТЫКО.

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