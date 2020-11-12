Пуховчане стали призерами областной спартакиады среди ветеранов

Девять видов спорта были представлены на 16-й областной спартакиаде среди ветеранов районных организаций. Одно из состязаний (по городошному спорту) проводилось впервые.

От нашего района участие в спартакиаде приняла команда в составе пяти человек: Клавдия Близнец, Любовь Ткачук, Петр Фрид, Гелена Фрид и Сергей Обидиентов, который в этот раз не выходил на дистанции, что всегда ему было привычно: он судил соревнования по скандинавской ходьбе.

Клавдия Близнец, учитель физической культуры СШ №4 города Марьина Горка, участвовала в четырех видах соревнований и в трех стала призером. Серебро настольного тенниса, скандинавской ходьбы и бронза в городках — это пополнение и без того солидной копилки спортивных наград нашего ветерана спорта.

Гелена Фрид заняла третье место по шашкам. Любовь Ткачук остановилась в шаге от пьедестала в скандинавской ходьбе. Петр Фрид был в шашках пятым. В целом команда достойно представила наш район. Но главное для ветеранов — возможность вести активный образ жизни, следовать своим привычкам, общаться с другими такими же активными людьми. И все это им уже много лет дарит спорт.

Елена ШАНТЫКО.