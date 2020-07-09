Пуховчане становятся жертвами мошенников

Как учит жизнь, доброта и радушие возвращается людям, но не всем и не всегда. К сожалению, участь быть обманутым чаще постигает именно тех, кто готов прийти на помощь, не остаться равнодушным к проблемам других. Намного больше фиксируется случаев, когда пользуются добротой таких людей не во благо, а в ущерб их карману.

Не пугает и максимальное наказание свободы по ст.209 Уголовного кодекса (мошенничество), которое составляет от трех до десяти лет лишения со штрафом.

Известны случаи, когда жертвами мошенников становятся одинокие женщины, с которыми заводят знакомства в социальных сетях, представляясь служащим армии других стран. Разговор в переписке переходит к просьбам в написании различного рода писем адвокату, который занимается оформлением наследства. Размер вознаграждения за подобную услугу доходит до 1,5 миллионов долларов США.

Жительница г.Осиповичи с апреля по март 2019 года, таким образом перевела неизвестному лицу 19 тысяч долларов США, якобы на оплату различных сборов и комиссий. Только общение после этого в один миг прекратилось.

В текущем году по фактам хищения имущества путем мошенничества, совершенных в Пуховичском районе, Следственным комитетом возбуждено 11 уголовных дел, в 2019 году – 25.

Приговором суда Пуховичского района от 12.11.2019 осуждена 27-летняя, безработная жительница г.Мстиславля, Могилевской области, которая используя сеть Интернет, под предлогом продажи принадлежностей для маникюра, обманным путем, не имея намерения исполнить принятые на себя обязательства, склонила последнюю к передаче посредством перевода на банковскую карту денег в сумме 150 рублей, причинив ущерб.

В судебном заседании виновность обвиняемой в мошенничестве нашла свое подтверждение и она была осуждена по ч.1 ст.209 Уголовного кодекса к 240 часам общественных работ.

В январе 2020 года судом Пуховичского района осужден 36-летний житель нашего района, который используя доверие граждан, нуждающихся в услугах по производству кладки отопительной печи (камина), а также в работах по строительству дома, «предприимчиво» подошел к решению своих финансовых проблем.

Являясь индивидуальным предпринимателем, а также директором двух частных фирм, не имея прибыльной деятельности, направленной на получение средств для выполнения взятых на себя обязательств, находясь в неблагополучном финансовом положении и заранее не собираясь выполнить взятые на себя обязательства, не имея реальной возможности их выполнить, в период времени с ноября 2017 по июль 2019 года, на территории г.Минска, Минской и Могилевской областей, путем обмана, под предлогом поставки строительных материалов, производства строительных работ и кладки печей (каминов), заключая договоры и получая предоплату завладел денежными средствами 19 граждан в особо крупном размере на общую сумму более 36 тысяч рублей.

Суд признал указанное лицо виновным в завладении имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном повторно, в особо крупном размере и на основании части 4 ст.209 Уголовного кодекса назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

К слову, в отношении того же Пуховчанина судом рассматривается очередное уголовное дело.

В последнее время получили распространение факты хищения денежных средств с банковских карточек, доступ к счетам предоставляют сами обманутые потерпевшие, сообщая неизвестным лицам индивидуальные номера и иные идентификационные сведения.

Распространены случаи, когда преступники, представляясь друзьями в социальных сетях, скидывают номер банковской карты и просят перечислить на нее деньги, якобы на лечение или в долг. Отыскать таких мошенников крайне сложно.

Виталий Голубович,

прокурорПуховичского района.