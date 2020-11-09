Пуховчане удостоены звания «Мастер Минской области — 2020»

II Пленум Совета Пуховичского районного объединения организаций профсоюзов прошел в Марьиной Горке. В его работе приняли участие заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева, председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский. Участники форума обсудили основные моменты в деятельности крупнейшей общественной организации региона.

О COVID-19

— В марте, практически сразу после проведения 8-го съезда ФПБ, был принят ряд решений и расставлены приоритеты в рамках работы в условиях пандемии, — отметила в своем выступлении председатель районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич. — На всех уровнях были сформированы кассы взаимопомощи. Первичные профсоюзные организации до 1 сентября текущего года перечисляли 2 процента от членских профсоюзных взносов, предусмотренных по статье «Расходы на целевые мероприятия в районе, городе». Эти денежные средства поступали в кассу взаимопомощи Пуховичского района. Всего было перечислено 7393 рубля. Их использовали на приобретение средств индивидуальной защиты для членов профсоюзов, принимавших участие в избирательной кампании, для оказания материальной помощи людям, перенесшим COVID-19, на приобретение респираторов для УЗ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии», для обеспечения режима питания медицинского персонала УЗ «Марьиногорская центральная районная больница» и на другие мероприятия. По состоянию на 20 октября в кассе взаимопомощи было порядка 1717 рублей. В ближайшее время планируется оказать помощь 12 членам профсоюза средней школы №2 города Марьина Горка, перенесшим COVID-19. Еще один важный момент — поддержка медицинских работников. В нашем районе выплаты получили 50 медиков.

О помощи

— Сегодня мы с вами должны реально видеть и понимать, кто, где и в какой помощи нуждается, — обратилась Людмила Гулякевич к участникам пленума. — Внимательно относитесь к запросам людей. При этом оперативно решайте все вопросы по оказанию помощи. Ситуации бывают разные. Мы видим, что кризис, связанный с пандемией, продолжается. В этих условиях снова будут нарушены производственные цепочки, будут проседать продажи. А это значит, что на предприятиях могут возникать вопросы с занятостью и заработной платой. Мы обязаны быть готовы к этому. И должны понимать, что в такой ситуации нужно помогать людям. Это именно наша зона ответственности.

О коллективном договоре

— Каждый человек, когда вступает в профсоюз, задается вопросом, что это дает ему в практическом плане. И главная мотивация для людей быть в профсоюзе — это коллективный договор, — подчеркнула Людмила Гулякевич.

Федерация профсоюзов Беларуси в обновленном Трудовом кодексе отстояла норму о том, что действие коллективного договора должно распространяться только на членов профсоюза. Никакой дискриминации в этом нет. Коллективный договор, дополнительные гарантии в нем отстаивает перед нанимателем профсоюз. А если человек не хочет вступать в профсоюз, он всегда может прийти к нанимателю и лично добиваться, чтобы эти же нормы были внесены ему в контракт.

О позиции профсоюзов

— Сегодня, общаясь с людьми, мы видим, что есть недопонимание ситуации, сложившейся в стране, — заметила Людмила Гулякевич. — Доносите нашу общую профсоюзную позицию. Мы всегда выступали и сегодня выступаем за сохранение того, чего наша страна достигла за последние десятилетия. Мы за то, чтобы сохранить производства и рабочие места, социальные гарантии, которые есть сегодня.

О Конституции

Сегодня в Беларуси идет активное обсуждение предложений по изменению Конституции страны. Федерация профсоюзов Беларуси как самая массовая организация страны не может остаться в стороне от этого важного дела.

— Задача профсоюзов — проработать те конституционные нормы, которые касаются прав граждан в социально-трудовой сфере, — подчеркнула Людмила Гулякевич. — Мы призываем всех подключиться к этой работе и вносить свои предложения, обсуждать их в трудовых коллективах. Затем они все будут обобщены и отправлены разработчикам.

О конкурсе «Мастер Минской области»

На пленуме состоялось вручение наград победителям конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2020». Конкурс является традиционным. В этом году в нем принимали участие 500 человек. Победителями стало 32 из них. В их числе и пуховчане: мастер леса Светлоборского лесничества Пуховичского лесхоза Михаил Попович и столяр 5-го разряда филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» Антон Качура. Награды победителям конкурса вручил Виктор Малиновский.

Наталья ПАРХОМЧИК.