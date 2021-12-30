Коротко о разном 

Пуховчане! Вы можете высказать свое мнение!

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27 декабря на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Документ обнародован на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus. Кроме того, доступ к данному проекту в печатном виде будет обеспечен в публичных центрах правовой информации, функционирующих на базе областных и центральных районных (городских) публичных библиотек республики (перечень прилагается).

Жители Пуховичского района могут ознакомиться с проектом и высказать свое мнение или возможные предложения по его совершенствованию в ПЦПИ при Пуховичской центральной районной библиотеке, которая находится по адресу: г. Марьина Горка, ул. Советская, 13 в здании ГУК «Пуховичский районный центр культуры».

 

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