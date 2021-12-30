Пуховчане высказывают свое мнение по поводу предстоящего референдума!

Ирина Соколова.

— С каждым годом я вижу все больше положительных изменений в нашей стране. Инициированный референдум я считаю таким же положительным изменением к лучшему. Наше общество проходило разные сложные периоды на пути к независимости и построению спокойной и сбалансированной жизни. Мы определились с нашими основными ценностями и приоритетами. Результат голосования по референдуму покажет на сколько мы готовы к дальнейшим переменам и, в целом, есть ли запрос на них в нашем обществе.

Денис Рыжаков.

— Я внимательно прочитал новый проект Конституции и определенно с ним согласен. На мой взгляд, предлагаемые поправки отвечают современным политическим тенденциям и говорят о том, что наше государство готово идти в ногу со временем, исходя из потребностей белорусского общества.

Павел Шайтанов.

— Виден тщательный подход и большой объем в проделанной работе над новым проектом Конституции. Я считаю, что наше государство попыталось учесть мнения всех слоев общества. В предлагаемом проекте мне понравились гарантии сохранения национальной самобытности, культурных и духовных традиций. Мы можем наблюдать упадок в национальной аутентичности, а такие поправки нам только помогут в ее сохранении.