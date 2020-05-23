Пуховчанин Артём Родионов – офицер в третьем поколении

Дедушка Артёма – в прошлом военный связист, был уволен в запас в звании подполковника, отец – ныне полковник запаса. Сам же молодой офицер проходит службу в должности инженера цеха по ремонту стрелкового вооружения в 3620-й артиллерийской базе вооружения. За небольшой срок службы в части старший лейтенант снискал уважение командиров и сослуживцев своим усердием, старанием, добросовестным отношением к делу.

Родом Артём из Марьиной Горки. После окончания 11 классов школы он (твердо решив стать офицером как его отец и дед) поступил в Военную академию – на факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Пять лет курсант Родионов обучался специальности «эксплуатация наземных систем вооружения».

– Особо во время учебы мне запомнилась войсковая стажировка, – говорит в беседе Артём. – Ее я проходил в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде в должности офицера службы РАВ. Я многому там научился.

После окончания Военной академии лейтенант Родионов был направлен для прохождения службы в 3620-ю артиллерийскую базу вооружения. В его обязанностях – ремонт неисправного стрелкового вооружения, поступающего из войск и контроль качества работы подчиненных – гражданских специалистов. К слову, через их руки в неделю проходит большое количество единиц стрелкового оружия – АК-74, АКМ, ПМ, КПВТ и другого, которое подвергается чистке, отмыванию от ржавчины, обработке и ремонту, и благополучно возвращается в войска. Для всех этих работ, конечно же, в базе имеется все необходимое оборудование.

– Коллектив цеха и самой базы – очень хороший, – говорит Артём. – Меня здесь очень тепло приняли, помогли со всем разобраться, набраться опыта. Особенно я благодарен за помощь и поддержку начальнику цеха капитану Роману Анупрейчику и старшему инженеру старшему лейтенанту Евгению Гордиевичу.

В свободное время офицер увлекается рыбалкой. Причем увлечение это идет у него еще с детства – с четырех лет. Рыбачит, говорит, почти каждые выходные. Самый крупный улов – карп весом в 13.5 кг. Но это пока, ведь все еще впереди.

С личной жизнью у Артёма тоже все хорошо – супруга Мария учится в Минском государственном лингвистическом университете на преподавателя английского и немецкого языка. Молодая семья снимает квартиру. Конечно же, думают и о потомстве. Кто знает, может в будущем в семье Родионовых появится четвертый офицер?..

Подполковник Андрей Бокза, «Ваяр», фото Александра Стадуба.