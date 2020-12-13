Пуховчанин более 10 лет проводит патриотические велофестивали

На протяжении 10 лет Владимир Мацулевич проводит велофестивали патриотической направленности, которые привязаны к значимым историческим датам.

Он автор нескольких бессрочных проектов, которые зародились на Пуховщине, а затем вышли и за пределы района. Их поддержали в Белорусской федерации велосипедного спорта, в ветеранских организациях, а также в управлении спорта и туризма Минского облисполкома.

Один из бессрочных проектов носит название «Подвигам нет забвения…». Он посвящен памяти воинов-интернационалистов, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане. Сначала в рамках проекта велопробеги прошли на Пуховщине. Затем идея привлекла к себе внимание общественности, поэтому мероприятия стали проводить каждый год в разных районах.

Со временем проект заинтересовал олимпийского чемпиона Владимира Каминского. Он сам несколько раз побывал на Пуховщине, входил в судейскую коллегию и принимал участие в велопробегах. Например, в рамках проекта «Откроем свои сердца» был организован велотур. В нем участвовали знаменитые спортсмены и простые любители езды на велосипеде. Перед стартом участники на добровольной основе собрали пожертвования детскому хоспису.

Еще один проект носит название «Белорусские орлята». Назван он так в честь ребят, которые во время войны сражались в партизанских отрядах. Среди них были и пуховчане. В пробегах участвуют дети школьного возраста. Призеры всегда получают медали, а участники — грамоты.

Похожий проект носит название «Веселые воробушки» и проводится для детей дошкольного возраста.

С каждым годом география велотуров расширялась: проходили они в Крупках, Заславле и Червенском районе. А в сентябре в Смиловичах прошло мероприятие, посвященное памяти Евгения Медведева, который погиб в Афганистане. В октябре пробег провели уже в Червене в честь космонавта Олега Новицкого, который здесь родился и вырос.

Владимир Мацулевич отмечает, что эти проекты — уже традиция. Поэтому он не планирует останавливаться на достигнутом.

Александра НОВИКОВА.