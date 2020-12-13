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Пуховчанин более 10 лет проводит патриотические велофестивали

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Владимир Мацулевич.

На   протяжении  10  лет  Владимир  Мацулевич проводит велофестивали  патриотической направленности, которые привязаны к значимым историческим датам.

Он  автор нескольких бессрочных  проектов,   которые зародились на  Пуховщине, а затем вышли и за пределы района. Их поддержали в Белорусской федерации велосипедного спорта, в ветеранских организациях,  а также в управлении спорта и туризма Минского облисполкома.

Один из бессрочных проектов носит название «Подвигам нет забвения…». Он посвящен памяти воинов-интернационалистов, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане. Сначала в рамках проекта велопробеги  прошли на Пуховщине.  Затем  идея  привлекла к себе внимание общественности, поэтому  мероприятия  стали  проводить каждый год  в разных  районах.

Со временем проект заинтересовал  олимпийского чемпиона Владимира Каминского. Он сам несколько раз  побывал на  Пуховщине, входил в судейскую коллегию  и  принимал участие в велопробегах. Например, в рамках проекта «Откроем свои сердца» был организован велотур. В нем участвовали знаменитые спортсмены и простые любители езды на велосипеде. Перед стартом участники на добровольной основе собрали пожертвования детскому хоспису.

Еще один проект носит название «Белорусские орлята». Назван он так в честь ребят, которые во время войны сражались в партизанских отрядах. Среди них были и пуховчане. В пробегах участвуют дети школьного возраста. Призеры всегда получают медали, а участники — грамоты.

Похожий проект носит название «Веселые воробушки»  и  проводится  для  детей  дошкольного  возраста.

С каждым годом география велотуров расширялась: проходили они в Крупках, Заславле и Червенском районе. А в сентябре в Смиловичах прошло мероприятие, посвященное памяти Евгения Медведева, который погиб в Афганистане. В октябре пробег провели уже в Червене в честь космонавта Олега Новицкого, который здесь родился и вырос.

Владимир  Мацулевич отмечает,  что  эти  проекты — уже традиция. Поэтому он не планирует останавливаться на достигнутом.

Александра НОВИКОВА.

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