Пуховчанин на один день стал курсантом Академии авиации

29 декабря в Белорусской государственной академии авиации состоялся пилотный проект «Курсант БГАА на один день». Восемь учащихся старших классов из разных городов Беларуси получили возможность окунуться в насыщенную жизнь будущих авиационных специалистов. Чтобы оказаться в числе счастливчиков, они отправили в БГАА свои мотивационные письма, где рассказали о любви к авиации, учебных достижениях и жизненных планах. Среди них – учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Марьина Горка» Лагун Вячеслав.

В назначенный день участников ждала насыщенная программа. В стенах академии авиации старшеклассники побывали на лекционном занятии «История воздухоплавания, авиации и космонавтики», семинарском занятии по авиационному английскому языку, а также практическом занятии в научно-исследовательской лаборатории. Для ребят была организована практико-ориентированная экскурсия в Минский аэроклуб ДОСААФ им. дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца. Участники вживую увидели самолеты гражданской авиации, а также изучили строение кабин некоторых из них.

Лагун Вячеслав поделился своими впечатлениями от участия в проекте: «Когда ты можешь подойти к авиационной технике, потрогать, посидеть в кабине – это непередаваемые ощущения, очень интересно. Я очень впечатлён, получил огромное количество положительных эмоций. Участие в проекте – лучший подарок к Новому году для меня».

Мы желаем старшеклассникам найти своё призвание, выбравшим авиацию – упорно двигаться к своей цели. Следите за новостями академии авиации и участвуйте в проекте «Курсант БГАА на один день» уже этой весной.

Светлана Хилькевич,

специалист по связям с общественностью пресс-службы учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации».