Пуховчанин нелегально заготовил более 37 тонн металлолома

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома в конце мая получили оперативную информацию, что 52-летний житель п. Правдинский занимается заготовкой лома черного и цветных металлов. По информации оперативников, мужчина за символическую плату скупал лом у злоупотребляющих алкоголем жителей окрестных деревень, предпочитая не спрашивать о его происхождении.

На днях оперативники ОБЭП Пуховичского РОВД совместно с сотрудниками налоговой инспекции по Минской области наведались по уже знакомому адресу. В ходе осмотра подворья сельчанина было обнаружено и изъято более 34 420 кг лома черных металлов и более 2 900 кг лома алюминия, заготовленного без наличия специального разрешения и лицензии на протяжении 2019-2020 гг.

Изъятый лом металлов передан на ответственное хранение ОАО «Белцветмет» и ОАО «Белвторчермет».

Источник: УВД Миноблисполкома