Пуховчанин признан виновным в хранении наркотических средств

29-летний житель деревни Моторово Пуховичского района признан виновным в незаконных без цели сбыта хранении наркотических средств по ч.1 ст.328 УК Республики Беларусь, а также в незаконном посеве и выращивании растений, содержащих психотропные вещества, в целях иного получения наркотических средств, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьёй 328 УК Республики Беларусь, то есть в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.329 УК Республики Беларусь.

В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый в один из дней февраля 2021 года, являясь лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ч.1 ст.328 УК, находясь по месту жительства в д. Моторово Пуховичского района, умышленно, преследуя цель получения наркотических средств, произвел посев растения конопли, содержащей психотропные вещества, которую незаконно выращивал до момента её обнаружения и изъятия сотрудниками Пуховичского РОВД.

Он же в период с 11 по 31 марта 2021 года, находясь по месту жительства собрал части выращенной им конопли, являющейся опасным наркотическим средством – марихуаной массой не менее 2,03 грамма, часть которой потребил, а оставшуюся часть высушил и хранил в доме до момента её обнаружения и изъятия сотрудниками Пуховичского РОВД.

Обвиняемый ранее судим, трудоустроен и положительно характеризуется по месту жительства.

Вместе с тем, несмотря на положительные сведения о личности обвиняемого, учитывая тяжесть совершенного преступления, приговором суда от 01.07.2021, обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Кроме того, с обвиняемого взысканы процессуальные издержки в доход государства, затраченные на производство экспертиз по делу, в размере

103, 68 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Справочно:

«Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов —

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов —

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом или без штрафа.

…»

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

Статья 329. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»

Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ —

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328, 331и 332настоящего Кодекса, —

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Действия, предусмотренные частями 1или 2настоящей статьи, совершенные организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.

Помощник прокурора Пуховичского района.

Андрей КОЦЮБА.