Пуховчанин с ДЦП стал успешным ремесленником

Евгений Кудимов из агрогородка Пуховичи — яркий пример того, что в жизни никогда не стоит опускать руки. Молодой человек — инвалид второй группы, с детства страдает ДЦП. Однако его активности и жизнелюбию многие здоровые люди могут только позавидовать. В минувшем году Евгению помогли оформить ремесленную деятельность, и он начал заниматься изготовлением календарей и магнитов. А как обстоят дела с его ремеслом сейчас?

Самостоятельно рассказывать о своих достижениях в силу болезни Женя, к сожалению, не может. Но ему на помощь приходят современные технологии. Евгений быстро при помощи смартфона набирает ответы на мои вопросы — и барьеров словно не бывало. Таким же образом Женя общается с клиентами, которые пишут ему по поводу заказов.

А их у ремесленника довольно много. Он активно ведет аккаунт в Инстаграм, где выкладывает свои работы и примеры продукции, которую может изготовить. Год назад все начиналось с календарей и магнитов, а сейчас перечень услуг значительно расширился. Фото на пенокартоне, ручки с логотипами, копилки, кружки и майки с фото, шокобоксы (коробочки с шоколадными конфетами), метрики для детей и взрослых — это далеко не все, что Женя может изготовить. К слову, чтобы наносить печать на майки и кружки, молодой человек недавно приобрел специальный пресс.

Евгений — самоучка. Все, что умеет, подсмотрел в интернете. Он постоянно находится в поиске чего-то нового. Лично для меня стало открытием, что картину можно не только созерцать, но и слушать. Как такое возможно, уточняю у Жени, и он демонстрирует чудеса современных технологий. Оказалось, что оживить картину можно при помощи смартфона, который отсканирует уникальный QR-код, и вы услышите аудиопослание. Это могут быть ваши слова или отрывок из любимой песни. Согласитесь, таким подарком можно удивить близких. Пуховчанин, кстати, в числе немногих мастеров, которые предлагают такую услугу.

Женя отметил, что двигаться вперед ему помогает поддержка близких и неравнодушных людей. Если одновременно нужно выполнить много заказов, на помощь приходят мама и сестра. Особую благодарность молодой человек выражает Дарье Зенько из Дружного. Девушка поначалу заказывала у Жени магниты и календари, а потом предложила ему свою помощь в продвижении странички в социальных сетях. В его аккаунте в Инстаграм сейчас больше тысячи подписчиков, среди которых часто проводятся розыгрыши и конкурсы.

Большинство заказов Женя доставляет сам. Признается, что ему интересно встречать новых людей и дарить им приятные эмоции. Вот и нас с коллегой памятными сувенирами с изображением символа наступающего года Женя порадовал.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.