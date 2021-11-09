Пуховчанин стал бронзовым призером чемпионата мира по ракетомодельному спорту!

Ровно столько не хватило спортсмену из США, чтобы выиграть у школьника из Марьиной Горки и стать бронзовым призером чемпионата мира по ракетомодельному спорту, который недавно завершился в румынском городе Бузау. А вот пуховчанину Захару Кастюку эти сорок секунд принесли медаль. Первую такой значимости и первую, завоеванную в составе национальной команды Беларуси по ракетомодельному спорту.

И это была не просто бронза самого престижного международного соревнования. Это была награда за четырехлетний труд и преданность ракетомодельному спорту, преподавать который в Марьиногорском УПК детский сад-средняя школа тогда начал один из самых титулованных белорусских спортсменов Владимир Пасюков.

Владимир Васильевич практически на голом энтузиазме стал заниматься с мальчишками из УПК детский сад-СШ, записавшимися в кружок, каких на Пуховщине больше нигде не было (да и сегодня нет). Но к энтузиазму преподавателя присоединилось сначала искреннее желание ребят, увидевших первый успешный полет самого простейшего, собранного своими руками аппарата, затем поддержка директора школы и, конечно, родителей мальчишек.

— Без их поддержки идти вперед и собирать новые модели из деталей, которые нужно найти и купить за собственные средства, невозможно, — говорит Владимир Пасюков. — И, безусловно, нам помогало то, что с первых дней работы кружка в школе нам старались создать (и сегодня делают это) нужные условия для занятий. Вместе с приобретением практического опыта в ракетомоделировании школьники изучали азы аэродинамики, историю авиации и космонавтики, ездили на экскурсии в Белорусскую государственную академию авиации, на аэродромы, участвовали в различных соревнованиях по летным видам спорта.

Поэтому первые победы на республиканских турнирах не заставили себя ждать…

А июль нынешнего года вообще стал очень успешным для юных спортсменов-ракетомоделистов. С чемпионата Беларуси пуховчане привезли 12 медалей разного достоинства. Из них 10 принадлежали Захару Кастюку и Алексею Терешковичу, членам резервного состава национальной команды Республики Беларусь.

Не заметить успешные выступления ребят на чемпионате было невозможно: результаты оказались слишком очевидными. Поэтому главный тренер национальной команды Николай Сейдуров предложил перевести пуховчан в основной состав и заявить на чемпионат мира.

— В процессе подготовки мы побывали на сборах, затем подтвердили свой высокий уровень и готовность соревноваться на этапе кубка мира в Украине, — рассказывает Владимир Пасюков. — Это была своеобразная репетиция перед поездкой в Румынию. Мы ехали, будучи готовыми конкурировать и показывать свои лучшие результаты.

В юниорском составе, кроме пуховчан, был представитель гродненской школы спортсменов-ракетомоделистов. А во взрослой команде выступил и в качестве тренера, и в качестве спортсмена Владимир Пасюков, который является членом национальной команды Беларуси. Он, к слову, стал девятым по результатам своих полетов.

— Соперниками ребят были около ста спортсменов из 17 стран мира, и еще столько же — моими соперниками, — рассказывает Владимир Пасюков. — Это лучшие из лучших в своем деле, поэтому оказаться в десятке — уже отличный результат. Но ребята выступили еще лучше. Алексей занял седьмое место, а Захар вышел в дополнительный тур с ребятами, показавшими одинаково хорошие результаты. По итогам дополнительных полетов россияне были немногим лучше Захара, который, к сожалению, по объективным причинам не успел максимально хорошо подготовить модель к стартам. Но бронза — это прекрасный результат для дебютанта. И Захар может им гордиться.

— Для меня медаль чемпионата мира стала радостной неожиданностью, — говорит Захар. — Одно дело — награды на республиканских стартах (хотя их также нужно заслужить). И совсем другое — на чемпионате мира, где собираются лучшие спортсмены из разных стран. Уже с момента открытия соревнований стало понятно, что это принципиально другой уровень. Поэтому любая награда — это повод для гордости и радости.

Их Захар в первую очередь всегда делил со своей семьей, которая поддерживает и морально, и материально. Собрать модель, не вложив средств, не получится. А «боеспособная» модель потребует еще более серьезных вложений. Захар не считал, сколько за четыре года занятий всего собрал моделей. Навскидку прикинул: около 10 ракет и 5 самолетов. А они все имеют «склонность» повреждаться или вовсе улетать с потоками ветра.

Но каждая новая модель — это новый интерес, новые знания, новый вызов самому себе. Захар говорит, что ни у него, ни у Алексея Терешковича за эти годы не было желания бросить кружок. Более того, уже сегодня мечта о будущей профессии стала определенной: мальчишки собираются поступить в академию авиации и заниматься беспилотными аппаратами.

Пока же члены уже не кружка, а клуба авиационно-космического моделирования «Экипаж», который, к слову, имеет свой флаг и эмблему, приобретают нужный им соревновательный опыт, проявляют вновь и вновь свои лучшие спортивные качества, командный дух, готовность к взаимопомощи.

По результатам чемпионата мира юные пуховчане-ракетомоделисты и кандидаты в мастера спорта оставлены в основном составе национальной сборной Беларуси и готовятся к своим очередным серьезным стартам — чемпионату Европы-2022 в Сербии.

Елена ШАНТЫКО.