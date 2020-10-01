Пуховчанин стал победителем чемпионата Беларуси по шашкам-100

Когда на пьедестал почета поднимались победители чемпионата Беларуси по шашкам-100, многие говорили, что финал соревнований 2020 года получился неожиданно интересным. Особенно в мужском турнире, где лучшим оказался пуховчанин Захар Шибаков, которого изначально не рассматривали в качестве фаворита соревнований.

Сам Захар после победной игры говорил об удачном стечении обстоятельств на турнире, но его тренер Марина Новицкая уверена, что ее талантливый воспитанник заслужил эту награду, эту победу и это право называться одним из лучших шашистов страны.

— В 11-ти турах чемпионата республики по шашкам-100 мне предстояло сыграть с очень опытными и титулованными спортсменами, среди которых три международных гроссмейстера и международные мастера спорта, — рассказывает Захар Шибаков. — Мой опыт участия в прошлогоднем турнире — 9-е место. Поэтому для себя я ставил цель сыграть как можно лучше, хотя о пьедестале, конечно, мечтал.

Последовательность игр, нужно признать, была не самая перспективная: Захар в первых турах встречался как раз с наиболее сильными, на его взгляд, соперниками. К примеру, во втором туре по другую сторону стола сидел Александр Булатов, международный гроссмейстер, шашист, имеющий более высокий рейтинг. И победа в этой игре, безусловно, принесла самые приятные эмоции и уверенность в собственных силах.

— Комбинация на доске была достаточно сложная, — вспоминает эту игру Захар. — И из-за новой системы контроля времени (меньше минут на обдумывание хода) сопернику, мне кажется, было не очень комфортно. Возможно, мне удалось лучше адаптироваться к изменениям.

Вничью затем сыграл Захар с Алексеем Куницей, который несколько лет подряд был в числе победителей чемпионата республики.

В финале соперниками были более предсказуемые для пуховчанина шашисты. Поэтому игры сложились достаточно удачно. И победа стала заслуженной наградой за многолетнюю любовь и преданность шашкам. К слову, Захар стал самым молодым за всю историю чемпионом республики по шашкам-100 и, пожалуй, одним из лучших пуховчан-шашистов. В его копилке наград есть и серебро чемпионата Европы среди кадетов.

— Я очень горжусь успехами Захара, — говорит Марина Новицкая, которая тренировала семнадцатилетнего чемпиона с 4-го класса. — Это пока самое высокое достижение среди моих воспитанников.

Но радовать победами своего тренера Захар начал не сразу. Первое время были даже слезы после неудачных партий. Однако у ребенка был сильный стимул, чтобы продолжать борьбу.

— Марина Петровна пообещала мне подарить книгу выдающегося шашиста Александра Каца, — улыбается Захар. — Я очень хотел, чтобы книга стала моей. И добился этого.

Безусловно, дались победы ценой серьезных усилий. Захар, по словам тренера, очень усидчивый и целеустремленный. Он много читал, много анализировал. И, конечно, имел талант видеть игру, понимать ее.

Всегда чувствовал Захар и поддержку родителей. Они гордились и гордятся успехами сына.

— А еще моим болельщиком был дедушка, — говорит Захар. — Он мечтал, чтобы я стал мастером спорта. А сейчас вообще радовался бы, наверное, больше всех.

Захар сегодня учится в радиотехническом колледже в Минске и тренируется в Республиканском центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам у тренеров Ирины Пашкевич и Виталия Анисько. Но выступает по-прежнему за свой район.

— Прошедший чемпионат республики стал одним из первых в текущем году, где шашисты вновь смогли сойтись за шашечной доской лицом к лицу, — говорит Захар Шибаков. — Из-за пандемии коронавируса соревнования проводились онлайн. Но в офлайне играть намного приятнее, ведь ты видишь эмоции соперника, пробуешь угадать его действия по ним. Это интереснее, чем сидеть у монитора с чашкой чая в руках и расслабленно двигать шашки. Но в течение нескольких месяцев именно так и происходило. Чтобы не терять форму, я очень много онлайн-турниров сыграл. И это точно не было лишним…

Эмоции после победы на чемпионате республики уже несколько остыли. Впереди у Захара много работы, чтобы, во-первых, подтвердить, что звание чемпиона республики не стало случайностью, и, во-вторых, чтобы осуществить давнюю мечту — стать чемпионом мира…

Елена ИВАНОВА.