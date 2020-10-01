Земляки Знай наших 

Пуховчанин стал победителем чемпионата Беларуси по шашкам-100

74 Redactor Комментариев нет

Когда на пьедестал почета  поднимались победители  чемпионата  Беларуси по шашкам-100, многие говорили, что финал соревнований 2020 года получился неожиданно интересным. Особенно в мужском турнире, где лучшим оказался пуховчанин Захар Шибаков, которого изначально не рассматривали в качестве фаворита соревнований.

Сам Захар после победной игры говорил об удачном стечении обстоятельств на турнире, но его тренер Марина Новицкая уверена, что ее талантливый воспитанник заслужил эту награду, эту победу и это право называться одним из лучших шашистов страны.

— В 11-ти турах чемпионата республики по шашкам-100 мне предстояло сыграть с очень опытными и титулованными спортсменами, среди которых  три международных гроссмейстера  и  международные мастера спорта, — рассказывает Захар Шибаков. — Мой опыт участия в прошлогоднем турнире — 9-е место. Поэтому для себя я ставил цель сыграть как можно лучше, хотя о пьедестале, конечно, мечтал.

Последовательность игр, нужно признать, была не самая перспективная: Захар в первых турах встречался как раз с наиболее сильными, на его взгляд, соперниками. К примеру, во втором туре по другую сторону стола сидел Александр Булатов, международный гроссмейстер, шашист, имеющий более высокий рейтинг. И победа в этой игре, безусловно, принесла самые приятные эмоции и уверенность в собственных силах.

— Комбинация на доске  была  достаточно сложная, — вспоминает эту игру  Захар. — И из-за новой системы контроля времени (меньше минут на обдумывание хода) сопернику, мне кажется, было не очень комфортно. Возможно, мне удалось лучше адаптироваться к изменениям.

Вничью затем  сыграл   Захар  с  Алексеем  Куницей, который несколько лет подряд был в  числе  победителей  чемпионата  республики.

В финале соперниками были более предсказуемые для пуховчанина шашисты. Поэтому игры сложились достаточно удачно. И победа стала заслуженной наградой за многолетнюю любовь и преданность шашкам. К слову, Захар стал самым молодым за всю  историю  чемпионом  республики по шашкам-100  и, пожалуй, одним из   лучших  пуховчан-шашистов. В  его  копилке  наград  есть  и серебро чемпионата Европы среди кадетов.

— Я очень горжусь успехами Захара, — говорит Марина Новицкая, которая  тренировала семнадцатилетнего  чемпиона с 4-го  класса. — Это пока самое высокое достижение среди моих воспитанников.

Но радовать победами своего тренера Захар начал не сразу. Первое время были даже  слезы  после  неудачных   партий.   Однако у ребенка был сильный стимул, чтобы продолжать борьбу.

— Марина Петровна пообещала мне подарить книгу выдающегося шашиста Александра Каца, — улыбается Захар. — Я очень хотел,  чтобы  книга  стала  моей. И добился этого.

Безусловно, дались победы ценой серьезных усилий. Захар, по словам тренера, очень усидчивый и  целеустремленный. Он много читал, много анализировал. И, конечно, имел талант видеть игру, понимать ее.

Всегда чувствовал Захар и поддержку родителей.  Они  гордились и гордятся   успехами сына.

— А еще моим болельщиком был дедушка, — говорит Захар. — Он мечтал, чтобы я стал  мастером  спорта.  А сейчас вообще радовался бы, наверное, больше всех.

Захар  сегодня  учится  в   радиотехническом колледже в Минске и тренируется в  Республиканском центре олимпийской подготовки  по  шахматам и шашкам  у тренеров Ирины Пашкевич и Виталия Анисько. Но выступает по-прежнему за свой район.

— Прошедший чемпионат республики стал  одним из первых в текущем году, где шашисты вновь смогли сойтись за шашечной доской лицом  к  лицу, —  говорит  Захар Шибаков. — Из-за пандемии коронавируса соревнования проводились онлайн. Но в офлайне играть намного приятнее, ведь ты видишь эмоции соперника, пробуешь угадать его действия по ним. Это интереснее, чем сидеть у монитора с чашкой чая в руках и расслабленно двигать шашки. Но в течение нескольких месяцев именно так и происходило. Чтобы не терять форму, я очень много онлайн-турниров сыграл. И это точно не было лишним…

Эмоции после победы на чемпионате республики уже несколько остыли. Впереди у Захара много работы, чтобы, во-первых, подтвердить, что звание чемпиона республики не  стало  случайностью, и,  во-вторых, чтобы осуществить давнюю мечту — стать чемпионом мира…

Елена   ИВАНОВА.

 

Вам также может понравиться

Каманда ветэранаў спорту прывезла пяць медалёў

Redactor 0

В Пуховичском районе впервые прошли соревнования среди охотников и рыболовов

Redactor 0

Давайте быть активными — как работает женсовет в в/ч 89417

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿