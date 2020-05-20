Пуховчанин стал победителем республиканского этапа конкурса «Спасатели глазами детей»

В Пуховичском РОЧС наградили победителя республиканского этапа конкурса «Спасатели глазами детей».

Смотр-конкурс проводится в целях развития творческих способностей учащихся, пропаганды безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, популяризации профессии спасателя. Специальный приз республиканского конкурса в номинации «Рисунок» за работу по тематике «Чернобыль: прошлое, настоящее и будущее» получил ученик 10-го класса ГУО «Средняя школа №2 г. Марьина Горка» Самуил Петрович. Молодого человека поздравил начальник отдела Алексей Нестерович и вручил юному дарованию заслуженные награды.