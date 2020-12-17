Пуховчанин выпил стеклоочиститель — мужчина умер

Следователи устанавливают обстоятельства смерти жителя Пуховичского района.

По имеющейся информации, днем 14 декабря из Марьиногорской больницы поступило сообщение о том, что в реанимации умер 51-летний житель деревни Заречаны Пуховичского района.

Он был госпитализирован в связи с отравлением стеклоочистителем. Эту жидкость мужчина выпил дома. Он злоупотреблял спиртным.

Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Пуховичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.