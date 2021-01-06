Пуховчанка делает игрушки своими руками

Играть в куклы — одно, а придумывать и делать куклы — совсем другое. И второе возможно только в том случае, если ты остаешься ребенком в душе и по-прежнему веришь в то, что, когда наступает ночь, в мире игрушек начинается своя жизнь. Волшебная и нам невидимая… Как сказка… Например, о том, как старая медведица, завернувшись в плед и взяв в руки спицы, вяжет своему внуку-щеголю теплый шарфик. В это время под новогодней елкой шалят братья-лисята. За печкой шуршит мышонок, а рядом пристроился зайка с грустными глазами…

Такую предновогоднюю картинку я нарисовала себе во время разговора с врачом-гигиенистом районного центра гигиены и эпидемиологии Дарьей Рудницкой, которая в день нашей с ней заранее запланированной встречи на работу пришла не одна, а вместе со своими удивительными куклами и зверюшками.

Удивительные они потому, что сделаны руками самой Дарьи. Таких вторых просто не существует. И даже если бы мастерица-искусница захотела скопировать свои произведения, они все равно были бы другими.

Быть может, вы скажете, что сегодня хэндмейд-произведениями удивить мало кого можно: теперь людьми придумано такое нереальное количество помогающих мастерам гаджетов, что только ленивый не пробовал реализовать себя в каком-то творческом порыве: вязании, шитье, вышивании нитками и «алмазами», плетении из бисера, соломки и т.п. Соглашусь: пробовали многие. Потому и я не была настроена на глобальное удивление. Но то, что принесла Дарья, меня не удивило — потрясло. Ее игрушки — не просто украшение интерьера. Это настоящие произведения искусства, сделанные так, что невозможно не уточнить: «А точно это ручная работа?». И, получив утвердительный ответ, все равно не поверить: «Но это же просто невозможно!» Впрочем, вспомним про Левшу, который подковал блоху. Он же смог…

Дарья в детстве наверняка читала и эту сказку про удивительно талантливого мастера. Но тогда даже не думала, что придет время, когда она эти сказки начнет оживлять…

— В детстве я, как и многие, увлекалась работой с бисером, рисовала, вышивала… Всего по чуть-чуть, — рассказывает Дарья. — И желание что-то делать своими руками никуда не исчезло. Поэтому, наверное, закономерно, что однажды мне захотелось сделать игрушку из серии мишек Тедди. Почему именно ее? Плюшевые мишки — это вообще отдельная тема: они олицетворение тепла, уюта, ласки, дружбы. Кто их не любит?

А столетняя история мишек Тедди еще и интересная: если вы не знали, то существует две версии появления игрушек с таким именем. Первая связана с президентом США Теодором Рузвельтом, который пощадил на охоте медведя, загнанного охотниками. Подробности истории забылись, но все помнили то, что Тедди (прозвище Рузвельта) отказался стрелять в медвежонка. Одна из карикатур по этой теме попалась на глаза жене Морриса Мичтома, эмигранта из России и владельца магазина игрушек. Она и сшила первого медвежонка, который был назван «Медвежонок Тедди».

По другой версии, первый медвежонок был изготовлен Маргаритой Штайф по идее ее племянника Рихарда, спроектировавшего первого плюшевого медведя с подвижными лапами в 1902 году.

Медведица, которую изготовила Дарья, сделана по старинным выкройкам. Платье, сшитое для сказочной героини, специально состарено (выдаю секрет: с помощью чая). И игрушка выглядит действительно так, словно ее нашли в старом-старом прапрапрабабушкином сундуке.

Первые профессиональные советы по изготовлению мишек Тедди Дарья получила тогда, когда муж к 8 Марта подарил ей сертификат на мастер-класс по пошиву медведя. Получился медведь-денди. Совершенно очаровательный. Как персонаж из какой-то английской сказки.

В домашней коллекции есть еще грустный слоник, зайка, лисята. Они, повторюсь, совершенно очаровательны и абсолютно идеальны. Я не понимаю, как возможно сделать руками столь миниатюрные детали, какими являются предметы одежды небольших (порой меньше чем с ладошку) игрушек?! Как пришить крошечные пуговки, как вставить в карманчики кнопочки, как сшить вытачки в кукольных платьях или вшить в пройму рукав диаметром меньше сантиметра?! Но Дарья это все умеет. Она также делает игрушкам букетики, сумочки, которые, к слову, даже открываются.

Нельзя не сказать, что практически у всех этих игрушек подвижные суставы. То есть игрушка может стоять, сидеть. А еще у них есть возраст. Дарья знает специальные приемы, как его показать. Пришил маленькие глаза — старый зайка. Пришил большие — молодой.

Особый разговор о материалах и фурнитуре.

— Сегодня достать можно абсолютно все. Есть специализированные магазины, где продаются ткани, фурнитура, гранулят для набивки. Есть технологии, которые можно найти в открытом доступе или узнать на платных мастер-классах, — говорит Дарья. — Главное — захотеть приложить руки и что-то сделать.

Кроме зверюшек, Дарья шьет куклы. Одну из них я держу в руках. Совершенно дивное творение: кукла из серии тех, что называют Снежками. Их появлением мы обязаны российскому дизайнеру Татьяне Коннэ. Снежки — устойчивые куколки, которые легко могут стоять за счет больших ножек и особой схемы набивки. У Снежек аналогичные черты лица: только две точечки вместо глазок. Каждая мастерица придумывает свои образы со стильными нарядами и аксессуарами.

Таких кукол Дарья сшила довольно много. Их часто заказывают люди, которые хотят сделать кому-то оригинальный подарок. За этим и обращаются к мастерам. Дарья, к слову, уже давно не любитель: она оформила ремесленничество и сотрудничает с магазином, где продают свои изделия рукодельники. Теперь она шьет и на заказ, и для души. И для своей дочки, конечно. Варваре шесть лет, и девочка постепенно приобщается к тому, что делает мама.

— Многие спрашивают, как я нахожу для таких занятий время, — предвосхищая мой неоригинальный вопрос, отвечает Дарья. — Его ведь действительно нужно потратить немало. Например, символ прошлого года, Мышь, на международном онлайн-марафоне мы шили полтора месяца. Это кропотливый труд. Но он помогает мне переключаться от будничных проблем, реализовывать себя в творчестве и дает возможность оставаться в глубине души ребенком…

Елена ШАНТЫКО.