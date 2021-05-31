Общество Ступени успеха 

Пуховчанка имеет свой салон  по созданию свадебных  причесок и макияжа. Каким же был путь к успеху?

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Индустрия красоты  и  моды  в  нашем современном  динамичном  мире  развивается  и  набирает обороты,  потому что  прекрасная половина человечества  стремится быть все прекраснее  и  моложе. Теперь даже редко  встретишь  вывеску с обычной надписью  «Парикмахерская».  Скорее  это будет салон красоты с модным   названием  и  возможностью  сделать стрижку, укладку, маникюр, педикюр, массаж… 

Есть спрос — будет и предложение. Сделать его будущим клиентам решила однажды и  Елизавета  Рыжакова.  Сегодня  26-летняя  пуховчанка имеет свой салон  по созданию свадебных  причесок и макияжа  в Минске. 

Себя Лиза позиционирует как  свадебного стилиста по прическам. Она — индивидуальный предприниматель. Вместе с ней работают еще две девушки — визажист и бровист.

В рабочем профиле в социальной сети Instagram у Лизы 25,3 тысячи подписчиков! Это на самом деле серьезный показатель популярности, показатель уровня ее мастерства, да и вообще степени ее преданности и отдаче своему делу. В ленте аккаунта, листая профессиональные фотографии, можно видеть, что невесты после посещения салона — как  модели из глянцевого журнала.

Благодаря такой популярности Лиза является частой гостьей в ресторанах, кафе, салонах красоты, медицинских центрах, на фото-сессиях. Ее приглашают для того, чтобы затем на Лизиной страничке в интернете появились положительные отзывы. Вот так ценится популярность!

Каким же был путь к успеху?

— Я окончила медицинский колледж и получила диплом медсестры, — рассказала Лиза. — После окончания колледжа пошла работать в больницу в отделение экстренной гинекологии. Заработная плата на тот момент меня не совсем устраивала и я попробовала найти подработку в нашей городской поликлинике.  Однако там подходящих предложений не оказалось.

И тут я решила рискнуть: пошла на базовый курс по свадебным прическам. Об этом, если честно, я мечтала когда-то. И вот, вероятно, время пришло. Я устроилась работать в Минске, даже преподавала. Ученики были из Италии, Франции, России, Бельгии, Испании, Украины, Польши. Со многими мы поддерживаем связь. Многие также открыли свои салоны.

Работать было сложно. Первое время приходилось ездить к 9 утра и работать до 9 вечера семь дней в неделю. А зарабатывала порядка 500 рублей. При том, что затраты на дорогу и материал составляли более 700 рублей. Плюс были у меня другие курсы и мастер-классы. К примеру, попутно проходила обучение у московских мастеров, а также у лучшего свадебного стилиста мирового уровня из Сочи Георгия Кота. Я прекрасно понимала, что это необходимо для опыта и совершенствования своих навыков. Теперь мой доход стал гораздо выше. И это все благодаря тому, что я не боялась труда и вкладывала средства в обучение, чтобы мечта воплотилась в реальность.

Мирослав  ЦВЕТКОВ.

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