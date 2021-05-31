Пуховчанка имеет свой салон  по созданию свадебных  причесок и макияжа. Каким же был путь к успеху?

Индустрия красоты и моды в нашем современном динамичном мире развивается и набирает обороты, потому что прекрасная половина человечества стремится быть все прекраснее и моложе. Теперь даже редко встретишь вывеску с обычной надписью «Парикмахерская». Скорее это будет салон красоты с модным названием и возможностью сделать стрижку, укладку, маникюр, педикюр, массаж…

Есть спрос — будет и предложение. Сделать его будущим клиентам решила однажды и Елизавета Рыжакова. Сегодня 26-летняя пуховчанка имеет свой салон по созданию свадебных причесок и макияжа в Минске.

Себя Лиза позиционирует как свадебного стилиста по прическам. Она — индивидуальный предприниматель. Вместе с ней работают еще две девушки — визажист и бровист.

В рабочем профиле в социальной сети Instagram у Лизы 25,3 тысячи подписчиков! Это на самом деле серьезный показатель популярности, показатель уровня ее мастерства, да и вообще степени ее преданности и отдаче своему делу. В ленте аккаунта, листая профессиональные фотографии, можно видеть, что невесты после посещения салона — как модели из глянцевого журнала.

Благодаря такой популярности Лиза является частой гостьей в ресторанах, кафе, салонах красоты, медицинских центрах, на фото-сессиях. Ее приглашают для того, чтобы затем на Лизиной страничке в интернете появились положительные отзывы. Вот так ценится популярность!

Каким же был путь к успеху?

— Я окончила медицинский колледж и получила диплом медсестры, — рассказала Лиза. — После окончания колледжа пошла работать в больницу в отделение экстренной гинекологии. Заработная плата на тот момент меня не совсем устраивала и я попробовала найти подработку в нашей городской поликлинике. Однако там подходящих предложений не оказалось.

И тут я решила рискнуть: пошла на базовый курс по свадебным прическам. Об этом, если честно, я мечтала когда-то. И вот, вероятно, время пришло. Я устроилась работать в Минске, даже преподавала. Ученики были из Италии, Франции, России, Бельгии, Испании, Украины, Польши. Со многими мы поддерживаем связь. Многие также открыли свои салоны.

Работать было сложно. Первое время приходилось ездить к 9 утра и работать до 9 вечера семь дней в неделю. А зарабатывала порядка 500 рублей. При том, что затраты на дорогу и материал составляли более 700 рублей. Плюс были у меня другие курсы и мастер-классы. К примеру, попутно проходила обучение у московских мастеров, а также у лучшего свадебного стилиста мирового уровня из Сочи Георгия Кота. Я прекрасно понимала, что это необходимо для опыта и совершенствования своих навыков. Теперь мой доход стал гораздо выше. И это все благодаря тому, что я не боялась труда и вкладывала средства в обучение, чтобы мечта воплотилась в реальность.

Мирослав ЦВЕТКОВ.