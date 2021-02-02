Пуховчанка о жизни в Поднебесной: «На английском никто не говорит, а от острой еды поначалу текут слезы»

Пять лет прошло с того момента, когда я делала для своего репортажа с районного бала выпускников фото Екатерины Груши — выпускницы Марьиногорской гимназии, симпатичной юной пуховчанки, решившей связать свою жизнь с журналистикой. А кажется, что это только вчера мы всей редакцией сначала волновались, а потом радовались за Катюшино поступление на бюджетную форму обучения.

— Как одно мгновение пролетела моя учеба, — говорит и сама Катя. — Скажу, что это были интересные годы. И особенно один из них: год, который я провела в академическом отпуске по причине поездки в Китай… К слову, это был год 2020-й, в котором весь мир узнал, где находится Поднебесная и Ухань…

В эти дни нового 2021-го года студентка факультета журналистики БГУ Екатерина Груша готовится к пятой встрече выпускников: пусть маленький, но все же юбилей. А еще готовится получить распределение и определиться с местом работы. Будущая специальность Екатерины связана с веб-журналистикой. И она уже не будущее — настоящее нашей профессии, которая все больше ориентируется на читателей, сидящих в интернете.

— Я сразу определилась с тем, что пойду учиться на эту специальность, несмотря на то, что она была самая молодая на факультете, — говорит Катя. — Как-то нам убедительно рассказали на подготовительных курсах, что именно веб-журналистика особенно перспективна и на данный момент уже востребована. И вот не прошло и пяти лет, как все мы видим, что действительно каждое издание имеет свою электронную версию, рассчитанную на активных пользователей интернета. Работа моя пока мне нравится, потому что позволяет находиться в самом центре событий, происходящих по всему миру.

Быть может, именно это стало причиной, по которой Катя год назад положительно рассмотрела предоставленную студентам возможность отучиться год по программе обмена в Китае.

— На курсах мы освоили начальный уровень китайского языка, который должен был помочь нам в минимальном общении, — рассказывает Катя. — Скажу прямо: китайский язык для европейца — это не просто сложно, а очень сложно. Но, не освоив минимума, чувствовать себя в Китае уверенно не получится, потому что английский язык там совсем не популярен. Правда, сейчас эта ситуация постепенно изменяется, ведь Китай становится все более открытым. И молодые китайские семьи активно нанимают своим детям иностранных репетиторов по английскому языку. Причем обязательно иностранных: от этого принципиально зависит качество обучения.

Изучать китайский язык по программе обмена Катя должна была в Хэнаньском университете, который находится в городе Кайфын. Городе древнем, с богатой историей и по китайским меркам совсем небольшом: всего-то 4,5 миллиона населения.

Жить студентам (Катя прилетела в Китай в сентябре 2019 года в составе группы из 30 человек) предстояло в студенческом кампусе. Это что-то вроде отдельного студгородка со своей очень развитой инфраструктурой: общежитиями, парками, спортивными зонами, магазинами, пунктами общественного питания. Здесь можно полноценно жить, даже не покидая территорию. Собственно, студентам из Катиной группы это и предстояло испытать на себе…

— Нам выпало приехать на учебу в год, когда мир столкнулся с коронавирусом, — вздыхает Катя, осознавая, что программу обмена пандемия скорректировала вопреки желаниям ребят, которые, безусловно, планировали узнать о Китае как можно больше. — От Кайфына до Уханя всего 530 километров. Поэтому не удивительно, что мы очень скоро узнали о коронавирусе. В декабре начали фиксировать первые случаи заболеваний. Но тогда представить себе масштаб разворачивающейся катастрофы было еще невозможно. И мы на каникулах в начале января даже рискнули полететь на отдых в самую южную точку Китая — город Санья (остров Хайнань). Это были две чудесные недели на берегу теплого моря, наполненные солнцем, созерцанием прекрасной природы. О проблемах думать не хотелось, но они нас нашли сами… И началось все с поиска маски, которую нужно было надеть в самолете. В одной из аптек нам выделили только по одной. А по прилету мы узнали, что события разворачиваются совсем не радостные. Нам еще повезло, что обязательный двухнедельный карантин ввели на следующий день после нашего прилета. Так что мы не попали на изоляцию. И по кампусу могли передвигаться.

Но ограничительные меры во многом изменили жизнь студентов. Полноценных занятий стало меньше, как и возможности ездить куда-то, практиковать язык, знакомиться с Китаем.

— А ведь именно этого больше всего и хотелось, потому что Китай — удивительная страна, понять которую мечтает каждый, кто здесь оказывается, — говорит Катя. — Многое удивляет здесь с самой первой минуты. Например, то, как реагируют на иностранцев. На них обращают внимание, порой даже показывают пальцами. Просят сфотографироваться и даже могут пригласить на свидание с самыми серьезными намерениями. Или то, как бедняки просят милостыню. Видели ли вы попрошайку со смартфоном и установленным на нем приложением WeСhat? Оно, к слову, у китайцев заменяет все мессенджеры и соцсети. В нем не только общаются, но и через QR-код оплачивают все: от булочки до билетов на самолет. И милостыню в том числе. Так что если у вас нет наличных денег, это не повод отказать просящему. Вот так на простом примере можно понять, что в Китае самым загадочным образом сочетается древнейшая культура, традиции и самые современные технологии.

Время, прямо скажем, не совсем обычного пребывания в Китае Екатерина все же не считает потраченным без пользы. Да, пандемия перечеркнула много планов. Но все же в багаже теперь около тысячи китайских слов (а это порядка 3-х тысяч иероглифов), новые знания о культуре Поднебесной, о ее людях и их образе жизни, который очень отличается от нашего. Теперь Катя знает, что китайцы — сдержанные в проявлениях эмоций, но очень открытые и дружелюбные люди. Они чрезвычайно организованные: чувство коллективизма просто впечатляет. На коллективизме не сказывается даже возраст: в Китае повсеместно можно увидеть группы пожилых людей, которые собираются в парках или на площадях для занятий йогой или танцами.

Знает Катя теперь не понаслышке и о том, что такое китайская кухня. Даже если вы завсегдатай китайского ресторана в Минске, вы в ней точно далеко не все понимаете. Там даже в кампусе, где готовят для иностранцев, неострая еда вызывает слезы из глаз на первых порах. А уж если в меню написано, что еда острая!..

— Гастрономический Китай — это отдельная история, — улыбаясь, рассказывает Екатерина. — Нам нравилось то, что есть много овощей, фруктов. Привыкли к рису и макаронам. Но не могли привыкнуть к тому, что в Китае вообще нет нормального молока (китайцы не переносят на генетическом уровне лактозу), нет и кисломолочных продуктов. Например, сметаны. Все это китайцы не едят. Мы, конечно, привыкли к их еде, но скучали по нашей.

Впрочем, о еде ли думать, когда столько еще не удалось увидеть! Китай действительно велик и очень интересен. Поэтому еще раз приехать в страну под небом (ТЯНЬ с китайского переводится «небо», СЯ — «низ, подножие», то есть «под небом — поднебесная») — мечта Екатерины.

И я думаю, что она наверняка осуществит ее. Но в конце нашего разговора думалось не об этом, а о том, что у нас растет замечательная смена: интеллектуальная, способная, любознательная, целеустремленная и уже вполне профессиональная. Вот такими выпускниками наш район может гордиться.

Елена ШАНТЫКО.

Фото из архива Екатерины ГРУШИ.