Пуховчанка превратила хобби в работу и открыла первую фотостудию в нашем городе

Свадьба, таинство крещения или семейная фотосъемка — так Надежда Володько из Марьиной Горки становится свидетелем самых важных событий в жизни многих людей. Она — профессиональный фотограф. Превратить увлечение в работу Надежда рискнула шесть лет назад, и уже ни дня не представляет без любимого дела.

Недавно в нашем городе открылась первая фотостудия. Это очередное достижение Надежды, к которому, к слову, ее подтолкнули сами пуховчане.

Фотографией Надежда Володько увлекается с юности. Уже тогда были мысли связать с фотоделом свое будущее, но родители считали это несерьезным и настояли на том, чтобы дочь училась в университете на экономиста. Диплом девушка получила и отработала положенный срок по распределению. Затем был декретный отпуск, во время которого она и решилась изменить свою жизнь.

Первые портфолио

— Меня поддержал муж, — рассказывает Надежда. — Сначала я снимала для портфолио. Моделями были знакомые и друзья. Многим людям сама писала в социальных сетях и приглашала на бесплатную съемку. Аппаратура у меня была хорошая, но дело же не в ней, а в профессионализме. Я не торопилась как можно быстрее позиционировать себя коммерческим фотографом и зарабатывать. К этому пришла только спустя два года.

Сейчас за плечами Надежды сотни фотосессий, но одну из первых она помнит до сих пор. Это была зимняя история любви одной из пар, которая прошла в стиле гангстеров. Ребята тогда очень серьезно подошли к выбору одежды и аксессуаров, и, конечно, результат всех порадовал.

Все дело в свете

Вообще, подготовке к фотосессии девушка уделяет большое внимание. Мелочей, по мнению фотографа, в этом деле нет. Многие удивляются, когда Надежда просит будущих моделей прислать фото одежды.

— Потому что образы и локация должны быть гармоничными, — уточняет собеседница. — Важно заранее обговорить все детали при подготовке к фотосессии. Многие думают, что летом лучше сниматься на солнце, и выбирают для фотосессии не самое удачное время. В солнечный день лучше проводить съемку на закате или на рассвете.

В нашей работе большое значение имеет работа со светом. Например, часто приходится снимать таинство крещения в храме. Добавить естественного света или воспользоваться внешней аппаратурой на таких съемках нет возможности, что доставляет фотографам некоторые сложности. Но и с этим справляемся при помощи возможностей современных фотоаппаратов.

После каждой съемки Надежда садится за компьютер и начинает обрабатывать фото. Этот процесс обычно занимает в пять раз больше времени, чем сама фотосессия.

Восстановиться после кропотливой работы девушке помогают прогулки на природе и спорт. Вдохновляют также благодарные отзывы от людей, которые получили свои снимки.

Ах, эти свадьбы…

Свадебные фотосессии всегда особенные. Фотографы в один голос скажут, что это непростой вид съемки. Но именно свадьбы Надежде нравится снимать больше всего.

— Всегда приятно разделить с молодоженами важный для них день. Я получаю удовольствие и как человек, и как фотограф, ведь свадебная фотосессия — это комбинация практически всех видов съемки: предметной, портретной, групповой, репортажной. Я не ограничиваюсь работой только в Марьиной Горке и ближайших городах. Одна пара пригласила снять их свадьбу в Полоцке. Также работала на свадьбе в городе Глубокое. Всегда интересно побывать в разных городах, открывать для себя нашу страну.

Надежда отмечает, что эпидемиологическая ситуация не очень повлияла на ее работу. Люди не стали отказываться от съемок — просто изменили формат мероприятий. Например, в этом году многие молодожены отмечали свадьбы в узком семейном кругу и приглашали фотографа запечатлеть только регистрацию брака и прогулку.

— Также я люблю проводить семейные съемки. Однажды снимала многодетную семью, в которой пятеро детей. Я тоже мама, поэтому хорошо понимаю, что детей нельзя заставить что-то сделать. Мне удалось передать их эмоции, и у нас получилась отличная съемка, — рассказывает собеседница. — Если честно, очень не люблю слово «клиенты». Понимаю, насколько людям важны их фото, память от события, поэтому стараюсь не превращать работу в конвейер.

«VolNa» — сбывшаяся мечта

На вопрос, какое любимое место для съемок в Марьиной Горке, Надежда с ходу отвечает: фотостудия «VolNa». Внимательные клиенты сразу разгадали, что в названии скрыты первые слоги фамилии и имени фотографа. В открытие фотостудии девушка вложила много сил и времени, поэтому и решила назвать так свое детище.

На идею создания фотостудии Надежду натолкнули пуховчане. Она неоднократно слышала, что людям неудобно ехать в Минск на фотосессию, особенно когда нужно провести семейную съемку с маленькими детьми. Желание клиентов услышано: теперь фотосессии можно провести на месте.

Дизайном студии фотограф занималась сама. Она стремилась сделать мобильную фотостудию, в которой с комфортом можно было бы проводить разного рода фотосессии. И у Надежды получилось! На 45 квадратных метрах размещены четыре совершенно разные локации: в одном месте можно сделать снимки в четырех образах. В фотостудии недавно появилось новогоднее оформление. Многие пуховчане уже провели фотосессии и пополнят свои семейные альбомы новыми снимками.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.