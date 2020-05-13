Пуховчанка придумала лучшую видеорекламу для книги

Как презентовать книгу за полторы минуты и заинтересовать читателя? Ответ на этот вопрос знает библиотекарь Блужского УПК детский сад-базовая школа имени Николая Чепика Юлия Хачатурова. Девушка вошла в число победителей областного этапа республиканского конкурса буктрейлеров, который проводил Белорусский республиканский союз молодежи.

Буктрейлер — это короткий видеоролик в произвольной художественной форме о какой-либо книге.

В этом году конкурс посвящен 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Среди множества книг, посвященных этой теме, пуховчанка выбрала документальную повесть «Возмездие» Елены Мазаник.

— Елена Мазаник — наша землячка. Она родилась в деревне Поддегтярня. Мне захотелось еще раз напомнить всем о ее подвиге, — рассказывает Юлия. — Я люблю читать о войне. Каждая книга оставляет неизгладимое впечатление. Среди любимых авторов — Василь Быков, Светлана Алексиевич, Борис Васильев и другие.

Всего наш район на конкурсе буктрейлеров представляли семь пуховчан. Победителями районного этапа конкурса стали учащиеся Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа Демьян Бельский, Александр Коваленко и Владислав Капский, которые сняли ролик о книге Валентина Катаева «Сын полка», ученица Руденской средней школы Дарья Гончар («Судьба человека» Михаила Шолохова) и учащиеся Пуховичской средней школы Иван Пушкарь и Яна Никонович («Знак беды» Василя Быкова).

P.S. Когда номер газеты готовился к выпуску, мы узнали, что Юлия заняла второе место на республиканском этапе конкурса в номинации «Работающая молодежь». Конкуренцию ее ролику составляли 47 работ!

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.