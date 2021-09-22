Пуховчанка стала представителем Минской области на масштабных мероприятиях в Полоцке

С 16 по 17 сентября Полоцк стал площадкой Национального детского форума «Беларусь- страна возможностей» и республиканского культурно-образовательного проекта «Скориновские Дни в Полоцке». Масштабное мероприятие собрало около 250 школьников из всех областей Беларуси. Представителем Минской области стала учащаяся 7 «А» класса Пуховичского района Баешко Виктория, председатель Совета дружины ГУО «Средняя школа №2 г. Марьина Горка, председатель детской палаты Пуховичского районного Совета ОО «БРПО», член детской палаты Центрального Совета ОО «БРПО». Программа «Скориновских Дней в Полоцке» была насыщенной и яркой.

В первый день для членов детской палаты была организована работа в группе №2 «Реализуем», где они имели возможность обсудить свои идеи для проектов с председателем Центрального Совета ОО «БРПО» Александрой Гончаровой. Далее всех участников мероприятий собрал вечер дружбы на базе отдела туризма и активного отдыха Полоцкого центра детей и молодежи. Было все: танцы, фаер-шоу, армейская каша, пляжный волейбол, костер и песни у костра. Уставшие, но вдохновленные праздником, ребята с нетерпением ждали следующего дня.

На второй день, у памятных мест Полоцка, участников «Скориновских Дней» ждали открытые уроки на тему «Беларусь: мы вместе, мы едины». Ребята посетили районный праздник «Салют, Пионерия!», приуроченный ко Дню ОО «БРПО» и Дню народного единства. Традиционно прошло возложение цветов к памятнику Освободителям города Полоцка. В СШ №18 имени Ефросинии Полоцкой была организована диалоговая площадка, где юные граждане задавали интересующие их вопросы. И, конечно, гостей Полоцка, известного своим культурно-историческим наследием, не оставили без знакомства с его достопримечательностями. Для школьников была организована экскурсия в Софийский собор и православный женский Спасо-Евфросиниевский монастырь.

Педагог- организатор ГУО «Средняя школа №2 г. Марьина Горка»,

Дина Грицкевич