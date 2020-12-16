Пуховчанка увлекается косплеем. Узнали из первых уст, что это такое

Одним из популярных направлений в молодежной жизни стал косплей — процесс превращения в героев книг, фильмов, компьютерных игр. И если одни решают подготовить необычный образ только к определенной дате, то для других перевоплощение — это хобби.

Дарья Лазарчик — студентка Белорусской государственной академии искусств, увлеклась косплеем два года назад. Все началось с поездки на аниме-вечеринку, в которой она решила поучаствовать по просьбе подруги. Образ был самым простым: парик и определенная одежда. Привлекла тогда именно атмосфера и позитивные эмоции. Это и стало той отправной точкой для развития в данном направлении.

— Почти каждую неделю я создавала что-то новое, совершенствовала грим, костюмы, ездила по аниме-фестивалям, — вспоминает Дарья.

Родители поддерживают увлечение девушки. Иногда помогают ей создавать образы.

При выборе образа Дарья обращает внимание на характер и внешность своего героя. Главным источником вдохновения всегда служат аниме и видеоигры, иногда даже арты, нарисованные в аниме-стиле.

Огромное удовольствие девушке доставляет косплей характерных персонажей, потому что нужно постараться понять их психологию. Например, вдохновением для образа Харли Квинн послужил мультсериал. В каждой серии характер героини раскрывался с разных сторон.

Все костюмы и необходимую атрибутику девушка создает своими руками. На каждый костюм затрачивается разное количество времени: иногда полмесяца, иногда от двух до четырех месяцев.

После создания образа идет подготовка к вечеринке. Она начинается с дефиле. Около недели уходит на постановку и репетицию. Один из главных этапов — это выбор музыки. Она должна соответствовать характеру персонажа. Иногда получается найти интересный отрывок мелодии, иногда приходится заниматься склейкой музыкальных отрывков, чтобы разнообразить дефиле и создать нужный эффект. В итоге Дарья ставит полноценный номер.

Часто для того, чтобы успешно представить свой персонаж, нужно использовать и различную атрибутику. Например, к своему образу персонажа А2 из компьютерной игры «Nier Automata» девушка сделала катану (меч) из дерева. Пришлось постараться, чтобы научиться им владеть. В этом помогли видеоуроки на YouTube.

Иногда в дефиле могут присутствовать трюки, которые тоже требуют отдельных и долгих тренировок.

Сборы на вечеринку занимают несколько часов. Обычно мероприятие начинается вечером, но косплееры приезжают заранее, чтобы подготовиться к выступлению.

Самый лучший момент на вечеринке, по мнению девушки, — встреча с друзьями и единомышленниками, так как это отвлекает от будничной суеты и окунает в волшебный мир.

Ольга ФИЛЁНЧИК.