Пуховчанка выпекает свадебные караваи по бабушкиным рецептам

Когда мы объявляли в газете фоторубрику «Мир наших увлечений» и приглашали читателей рассказать об их хобби, я была абсолютно уверена, что мы откроем для себя немало увлеченных, талантливых и интересных людей, которые помимо основной работы находят время для того, чтобы (не побоюсь этих слов) творить, создавать что-то своими руками. И я не ошиблась. Мы увидели, как наши земляки прекрасно рисуют, вышивают, делают эксклюзивные игрушки, декорируют предметы, вяжут… Каждая история вызывала восхищение. А одна заинтересовала тем, что ни разу до этого не повторилась. И это история секретаря приемной ОАО «Пуховичинефтепродукт» Татьяны Заяц. Она прислала нам фотографию удивительно красивого трехэтажного свадебного каравая.

Скажете: что же тут удивительного? Видели, мол, не один такой. Могу согласиться только с тем, что видели. Был каравай и на моей свадьбе: так тогда было принято практически повсеместно. Но все равно редкий человек брался за выпечку именно свадебных караваев.

Сегодня традиции изменились, и все чаще на церемониях разрезают для гостей красивые многоэтажные торты. А тут, на фото, снова традиционный, настоящий, красивый каравай. Да еще и в три этажа! Потому я не могла не попросить Татьяну о встрече, чтобы поговорить… да, о хлебе и о традициях.

— Знаете, я в детстве ничем особенным не увлекалась, — признается сразу Татьяна. — Все свободное время посвящала занятиям музыкой. А не так давно почувствовала в себе желание чему-то научиться, что-то сделать своими руками. То, что раньше никогда не делала. Правда, если мы говорим о пирогах и караваях, то это не совсем так: одно из самых ярких моих детских воспоминаний — это как раз бабушкины пироги и караваи. Бабушка пекла их в русской печи, которая стояла в доме, где сейчас живет моя семья. Поэтому я думаю, что мое желание выпекать хлеб — точно не случайное. Оно — мое наследство…

Бабушку Татьяны, Лидию Викторовну Меркуль, многие знали и в городе, и в районе. Она 35 лет проработала в автопарке №19. К слову, была заправщицей. Поэтому внучка, быть может, очень даже не случайно работает на ОАО «Пуховичинефтепродукт». Лидия Викторовна всегда с удовольствием пекла всякие вкусности. Это ей передалось от ее мамы. Не было такого, чтобы бабушка пришла в гости к детям или внукам без пирогов.

А свадебные караваи — вообще отдельная история… Испекла их Лидия Викторовна более сотни. Люди знали о золотых руках Татьяниной бабушки и часто к ней обращались, когда у кого-то планировалась свадьба.

— Бабушкины караваи делили на свадьбах не только на Пуховщине, — рассказывает Татьяна. — Они уезжали в Москву, Киев. Один даже улетел в Израиль. Караваи были особенные. В них точно жила душа…

Бабушка ставила тесто рано-рано утром, когда все еще спали. А пекла в обед. Всегда требовала от близких, чтобы в доме была тишина. Говорила, что тесто любит гармонию, спокойствие, хорошее настроение у того, кто с ним работает. Иначе пирог просто может не получиться. Если вы когда-либо пробовали выпекать, точно знаете, что это не просто правила — все именно так и происходит: одни руки, один рецепт — а пирог никогда не получится сегодня таким, каким был вчера. Это удивительно, но факт.

Свадебные пироги, говорила бабушка Татьяны, обязательно нужно печь с самыми добрыми мыслями и пожеланиями счастья и добра тем, кто вступает в брак.

— Я уже сама испекла несколько караваев для молодоженов, — рассказывает Татьяна. — И счастлива, что все пары хорошо живут.

Каравай, фото которого Татьяна прислала в редакцию, она выпекала целых три дня. Специально брала отпуск, чтобы не торопиться. Работа очень кропотливая и ответственная, ведь никогда не можешь предсказать, как поведет себя тесто. У кого из нас пироги не пригорали, не трескались, не подходили несимметрично?

— Важно, безусловно, не только настроение, — говорит Татьяна. — Нужно угадать с температурой в духовке, со временем выпекания. Сегодня, конечно, жизнь хозяйки облегчает современная техника с таймерами, контролем температуры. А знаете, как бабушка угадывала нужную температуру в печи? Был у нее свой секрет: бросала немного муки в печь и по скорости потемнения определяла: можно ставить каравай или еще подождать.

Бывало, пекли сразу два каравая. Тогда бабушке помогала мама. Я же наблюдала за процессом со стороны. А теперь пришло и мое время: я продолжаю нашу семейную традицию. И делаю это с огромным удовольствием, потому что знаю, что доставлю кому-то радость.

Пироги, караваи — это то, что Татьяна делает давно и хорошо. Теперь в планах — научиться выпекать хлеб по старинным рецептам. Настоящий, бездрожжевой.

А пока Татьяна совершенствует навыки работы с соленым тестом, из которого лепит сувениры. Если бы кто-то перед Новым годом зашел в гости, непременно удивился бы тому, что на батареях сохнут десятки фигурок бычков –— символа 2021 года.

Их Татьяна сделала для того, чтобы раздарить в качестве сувениров своим друзьям и коллегам.

Татьяна Заяц признается, что именно желание дарить близким людям не купленное, а сделанное своими руками однажды подтолкнуло к тому, чтобы заняться мыловарением. Потом — декупажем бутылок и ваз интересной формы. В коллекции — десятки красивейших сувениров, для изготовления которых в общем-то нужны клей, салфетки и фантазия.

Но и это еще не все. Татьяна научилась и декору свечей. К Новому году это были свечи с зимними картинками, а сейчас — с цветами: грядет 8 Марта, и коллекция сувениров пополняется свечами весенней тематики. Пройдет, правда, всего пару недель — и коллекция из реальной станет виртуальной: сувениры будут подарены.

— Если честно, то все мною сделанное уже находится не у меня, — улыбается Татьяна. — Вот разве что в виде фотографий осталось. Но это не страшно. Я обязательно сделаю новое. Без творчества уже трудно представить жизнь. У человека, я уверена, должны быть увлечения, которые позволяют отдохнуть от основной работы, расслабиться, заставить себя мыслить творчески, искать какие-то идеи в интернете и пробовать их реализовывать. Или придумывать что-то свое. Я так придумала композиции из восковых розочек.

Глядя на то, что делает Татьяна (равно как и на то, что делают люди, приславшие нам фотографии с творениями собственных рук), я все же ловлю себя на мысли, что далеко не каждый может создавать такие красивые вещи. Но Татьяна меня разубеждает: все возможно. Тем более, сегодня нет проблем с мастер-классами в интернете. Главное — очень захотеть. А мотивация простая — сделать приятное и себе, и кому-то.

Что ж, может быть, это в самом деле так. Пойду-ка и я придумаю что-нибудь…

Елена ШАНТЫКО.