Жительница Марьиной Горки выразила благодарность участковому инспектору милиции

«Низкий поклон мудрому парню. Счастливая та женщина, которая вырастила такого сына!» Такими словами начинается благодарность, оставленная жительницей г. Марьина Горка участковому инспектору милиции Сергею Григорьевичу Раку.

Голубкова Валентина Константиновна в книге жалоб и предложений выразила благодарность участковому инспектору, который выбывал для разбирательства по её сообщению – дочь в очередной раз поскандалила с матерью и не хотела пускать её домой. Вопрос сложных взаимоотношений с дочерью был урегулирован сотрудником с разъяснением всех прав заявительницы, что подтверждается словами в её обращении: «…Он смог разглядеть искренние слезы матери, её отчаяние. По сыновьи поговорить, посоветовать, предостеречь, объяснить так, чтобы было понятно. Вникнуть в ситуацию…» Особую благодарность Валентина Константиновна выражает руководству отдела за таких достойных сотрудников, подчеркнув: «…здорово, что есть такие настоящие милиционеры, которых я помню с детства, которые не приезжают бездушно отписаться, а действительно делают свое дело — помогают».

Источник: УВД Миноблисполкома