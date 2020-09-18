Общество 

Пуховчанки приняли участие в республиканском форуме «Женщины — за Беларусь»

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Сегодня в в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена» состоялся республиканский форум «Женщины — за Беларусь». В нем  приняли участие делегации из всех областей республики. Среди участниц были и пуховчанки.

В праздничном концерте приняли участие популярные артисты белорусской и российской эстрады, на сцене выступили прекрасные представительницы разных сфер общественной жизни. Посыл каждого выступления заключался в призыве к миру и единству, к необходимости сохранить для нас и наших будущих поколений мирную и процветающую Беларусь.

В завершение праздника на сцену вышел Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Я очень ценю то, что происходит сейчас в этом зале. Вы даже не представляете, какую яркую страницу, собравшись здесь, Вы вписали в историю нашей Родины», – сказал Президент.

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