Пуховичская  райветстанция приобрела мобильный УЗИ-сканер

Недавно ГУ “Пуховичская райветстанция” приобрело УЗИ-сканер для определения физиологического состояния органов репродуктивной системы животных.

— Сегодня благодаря УЗИ-сканеру мы с точностью можем выявить патологию у животных на самых ранних сроках стельности, — говорит ведущий ветврач-гинеколог Юрий Головач. — Многие хозяйства района уже используют возможности современной диагностики.

— Мы можем определить диагноз и назначить схему лечения животных, — отмечает ветврач-гинеколог Евгений Копоть. — И получили уже хорошие результаты. Хоть аппарат стоит недешево (35 тысяч белорусских рублей), уже первый месяц работы на нем показал, насколько эффективен такой способ обследования и последующего лечения. За первый месяц работы обследовано 2000 коров.

Юрий Головач и его коллега Евгений Копоть работают в таких хозяйствах как ОАО “Агросимвол”, “Рождественское-Агро”, “Шацк”, “Ветеревичи”, “Сутинский”, “Пуховичский райагросервис”, СХФ “Светлая нива”, ПСУ “Руденское”.

Новый аппарат позволяет с точностью до 100 процентов определить патологию животных, чтобы своевременно начать лечение и получить здоровое, жизнеспособное потомство. А от коровы после растела получить достаточное количество молока при дальнейшем хорошем уходе и кормлении. Эта диагностика позволяет избежать не только гибели молодняка, но и выбытия коров из дойного стада.

УЗИ-сканер мобильный, благодаря чему ветврачи проводят диагностику прямо на фермах.

Руководители хозяйств, которые стремятся к дальнейшему развитию животноводческой отрасли, увеличению поголовья КРС, с интересом восприняли это новшество и воспользовались им.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.