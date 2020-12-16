Коротко о разном 

Пуховичская РОС ДОСААФ приобрела новый автомобиль для курсантов

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В автопарке Пуховичской   районной    организационной структуры   ДОСААФ  — пополнение: организация приобрела новый автомобиль Лада Гранта для  обучения   курсантов вождению легкового автомобиля. Он уже полностью оборудован для занятий:  установлены дублирующие педали, дополнительные  зеркала, опознавательный знак «Учебное транспортное средство».

С начала года Пуховичская районная организационная структура ДОСААФ подготовила 180  водителей категории «В». Переподготовку с  категории «С» на категорию «Д» прошло 25 человек, 20 человек — с категории «В» на категорию «Д», 59 человек — с категории «С» на категорию «СЕ».

В настоящее время для подготовки водителей в РОС ДОСААФ имеется   6 легковых автомобилей, 1 грузовой, 2 грузовых прицепа, 2 автобуса.

Наталья  ВАСИЛЬЕВА.

 

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