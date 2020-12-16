Пуховичская РОС ДОСААФ приобрела новый автомобиль для курсантов

В автопарке Пуховичской районной организационной структуры ДОСААФ — пополнение: организация приобрела новый автомобиль Лада Гранта для обучения курсантов вождению легкового автомобиля. Он уже полностью оборудован для занятий: установлены дублирующие педали, дополнительные зеркала, опознавательный знак «Учебное транспортное средство».

С начала года Пуховичская районная организационная структура ДОСААФ подготовила 180 водителей категории «В». Переподготовку с категории «С» на категорию «Д» прошло 25 человек, 20 человек — с категории «В» на категорию «Д», 59 человек — с категории «С» на категорию «СЕ».

В настоящее время для подготовки водителей в РОС ДОСААФ имеется 6 легковых автомобилей, 1 грузовой, 2 грузовых прицепа, 2 автобуса.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.