Пуховичские спасатели нашли мужчину, потерявшегося в лесу

22 мая в 14.05 в ЦОУ Пуховичского районного отдела по ЧС поступило сообщение о том, что необходима помощь в поиске потерявшегося человека в лесном массиве вблизи д. Ветеревичи Пуховичского района.

– После поступления сообщения мы выехали в составе отделения, – рассказал командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста № 13 сержант внутренней службы Алексей Слонец. – По прибытии к месту связались с заявителем – супругой пропавшего мужчины. Она пояснила, что вчера, 21 мая, около 21.00 ее муж на велосипеде отправился в лес, чтобы заготовить черенок для грабель. Женщина рассказала также, что одет он был в темно-синюю фуфайку, на ногах – резиновые сапоги, при себе имел ножовку. Она до позднего вечера надеялась, что муж вернется самостоятельно, утром следующего дня предприняла попытку поиска, однако, обнаружив у дороги на расстоянии около 800 метров его инструмент, сообщила о случившемся спасателям. Местность в этом массиве заболоченная: там каналы, заполненные водой. Я и мой коллега, старший сержант внутренней службы Виталий Гуринович, водитель, надели защитные влагоустойчивые костюмы и организовали первоначальный поиск вдоль дороги. Чуть позже прибыли сотрудники милиции, и уже вместе мы продолжили поиски. Решили углубиться в лес.

– Растительность в этом месте – густой кустарник, – продолжил Виталий Гуринович. – В метрах 50-ти от дороги обнаружил ведро и велосипед. Супруга подтвердила, что это велосипед потерявшегося. Мы продолжили поиски. Еще через метров 300 обнаружил мужчину, сидящего под деревом. Он был в сознании, но, с его слов, устал и не может самостоятельно подняться. Передал информацию по рации. Помог мужчине подняться и сперва самостоятельно, а потом вместе с подоспевшим командиром отделения, вывел его из леса.

Мужчина, пенсионер 1940 года рождения, был обнаружен спасателями в 15.38 и передан врачам скорой медицинской помощи для осмотра. В медицинской помощи он не нуждался.