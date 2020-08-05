Пуховичские спасатели проводят рейдовые мероприятия по  хозяйствам района

В рамках мониторингов спасатели проверяют укомплектованность и исправность первичных средств пожаротушения на технике, задействованной на уборке зерновых. Особое внимание уделяют недопущению утечки масла, а также наличию горючей пыли на узлах и агрегатах зерноуборочной техники.

На этой неделе они посетили СУП «Дукора-Агро», ОАО «Агросимвол», ПСУ «Руденское», сельхозфилиалы «Дричин» и «Светлая нива». Грубых нарушений в этих хозяйствах не выявлено, однако работники инспекции надзора и профилактики Пуховичского РОЧС отмечают, что руководство сельхозпредприятий не обеспечивает должный контроль за соблюдением работниками правил пожарной безопасности на объектах. Самое частое замечание — курение в неустановленных местах.

С положительной стороны отмечена обеспеченность пожарной безопасности на полях. На одних полях дежурят работники МЧС, на других технику спасателей замещают приспособленные емкости с насосом для быстрого реагирования на случай возгорания.

Пуховичский РОЧС.