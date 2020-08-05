В центре внимания МЧС информирует 

Пуховичские спасатели проводят рейдовые мероприятия по  хозяйствам района

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Осмотр проводит инспектор инспекции надзора и профилактики Пуховичского РОЧС Виталий Войтюк.

В рамках мониторингов спасатели проверяют укомплектованность и исправность первичных средств пожаротушения на технике, задействованной на уборке зерновых. Особое внимание уделяют недопущению утечки масла, а также наличию горючей пыли на узлах и агрегатах зерноуборочной техники.

На этой неделе они посетили СУП «Дукора-Агро»,  ОАО «Агросимвол», ПСУ «Руденское», сельхозфилиалы «Дричин» и «Светлая нива». Грубых нарушений в этих хозяйствах не выявлено, однако работники  инспекции    надзора   и  профилактики  Пуховичского  РОЧС  отмечают,    что  руководство  сельхозпредприятий   не  обеспечивает   должный  контроль за соблюдением  работниками правил   пожарной   безопасности  на  объектах. Самое частое замечание  —  курение в неустановленных местах.

С положительной стороны отмечена обеспеченность пожарной безопасности на полях. На одних  полях дежурят работники МЧС, на других технику спасателей замещают приспособленные емкости с насосом для быстрого реагирования на случай возгорания.

Пуховичский  РОЧС.

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