Пуховичские стоматологи возобновляют свою работу

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением инфекции СОVID-19, и учитывая особенности оказания стоматологической помощи, Министерством здравоохранения было принято решение временно ограничить плановую стоматологическую помощь, а затем и приостановить.

С 7 апреля были закрыты платные стоматологические и ортопедические кабинеты в Марьиногорской поликлинике, поликлинике поселка Дружный и поликлинике №1. Экстренная и неотложная помощь оказывалась в полном объеме во всех лечебных учреждениях района. Были приняты все санитарно-противоэпидемические меры во время стоматологического приема. Администрацией УЗ «Марьиногорская ЦРБ» все сотрудники стоматологической службы были обеспечены средствами индивидуальной защиты в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Хочется поблагодарить жителей района, которые отнеслись к сложившейся ситуации с пониманием. И вот недавно принято решение о поэтапном возобновлении плановой стоматологической помощи. Информируем население Пуховичского района о возобновлении работы ортопедической и платной стоматологической службы с июня месяца.

Так как эпидемиологическая ситуация остается еще не простой, соблюдаются все меры социального дистанцирования, временные интервалы между пациентами. Просьба к жителям района по всем вопросам приема обращаться в регистратуру Марьиногорской центральной районной поликлиники по телефону 3-59-08, в платный стоматологический кабинет по телефону 4-70-75, стоматологическую регистратуру поликлиники поселка Дружный — 6-34-91, платный стоматологический кабинет поликлиники №1 — (8-029) 390-15-66.

Просим всех жителей района старшего поколения отложить решение стоматологических проблем, которые не являются экстренными, до улучшения эпидемиологической ситуации.

Наталья ЖОГАЛЬ, исполняющая обязанности заведующего стоматологическим отделением Марьиногорской ЦРБ.