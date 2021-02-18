Пуховичский отдел Департамента охраны снова в числе лучших

С приятного события начался этот год для сотрудников Пуховичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. При подведении ежегодных итогов работы ведомства и республиканского соревнования между подразделениями за 2020 год наш отдел занял второе место среди районных подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Пуховичский отдел занимает призовые места по результатам оперативно-служебной деятельности второй год подряд. В прошлом году был удостоен почетного первого места и получил служебный автомобиль для наряда группы задержания. В этот раз начальник Пуховичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Сергей Козак вместе с хрустальным кубком привез новый компьютер. На нем будет работать самый молодой сотрудник отдела, старший инспектор-инженер лицензионно-контрольной группы Сергей Крючков.

Но не только отдел был отмечен за плодотворную работу. Лучшим по профессии по результатам служебной деятельности за 2020 год признан старший инспектор-инженер группы средств и систем охраны Пуховичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Игорь Слонский.

— Коллектив нашего отдела всегда стремится выполнять возложенные на него обязанности на высоком профессиональном уровне, — отметил Сергей Козак. — Полученная награда для нас — приятный стимул, который обязывает поддерживать служебную деятельность на достойном уровне.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.