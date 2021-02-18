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Пуховичский отдел Департамента охраны снова в числе лучших

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Сергей Козак.

С приятного события начался этот год для сотрудников  Пуховичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. При подведении ежегодных итогов работы ведомства и республиканского соревнования между подразделениями за 2020 год наш отдел занял  второе место среди районных подразделений Департамента охраны МВД Республики  Беларусь.

Пуховичский отдел занимает призовые места по результатам оперативно-служебной деятельности второй год подряд. В прошлом году был удостоен почетного первого места и получил служебный автомобиль для наряда группы задержания. В этот раз   начальник Пуховичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь  Сергей Козак вместе с  хрустальным кубком привез новый компьютер. На нем будет работать самый молодой сотрудник отдела,  старший инспектор-инженер лицензионно-контрольной группы Сергей Крючков.

Но не только отдел был отмечен за плодотворную работу. Лучшим по профессии по результатам служебной деятельности за 2020 год признан старший инспектор-инженер группы средств и систем охраны Пуховичского отдела Департамента охраны МВД  Республики Беларусь Игорь Слонский.

Игорь Слонский.

— Коллектив нашего отдела всегда стремится  выполнять возложенные на него обязанности на высоком профессиональном уровне,  — отметил Сергей  Козак. — Полученная  награда для нас  — приятный стимул, который обязывает поддерживать служебную деятельность на достойном уровне.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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