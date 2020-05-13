Начат прием документов по выдвижению представителей в состав районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

Пуховичским районным исполнительным комитетом до 17 мая 2020 года включительно осуществляется прием документов по выдвижению представителей в состав Пуховичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.

Место приема документов: г. Марьина Горка, улица Ленинская, 47, кабинет 213.

Режим работы:

понедельник — пятница с 8.00 до 17.00 (обед — с 13.00 до 14.00);

16.05.2020 г. — с 8.00 до 17.00 (каб. 223);

17.05.2020 г. — с 8.00 до 17.00 (каб. 223)

(обед — с 13.00 до 14.00).