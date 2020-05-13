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Начат прием документов по выдвижению представителей в состав районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

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Пуховичским районным исполнительным комитетом до  17 мая 2020  года включительно  осуществляется  прием документов по выдвижению  представителей  в  состав Пуховичской  районной   комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.

Место  приема    документов:  г.  Марьина   Горка,  улица   Ленинская, 47, кабинет  213.

Режим работы:

понедельник — пятница с 8.00 до 17.00 (обед — с 13.00 до 14.00);

16.05.2020 г. — с 8.00 до 17.00 (каб. 223);

17.05.2020 г. — с 8.00 до 17.00  (каб. 223)

(обед — с 13.00 до 14.00).

 

 

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