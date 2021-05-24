Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии напоминает о наступлении «клещевого сезона»
Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии напоминает о наступлении в районе так называемого «клещевого сезона». Клещи могут комфортно существовать не только в лесной зоне, но и в лесополосе, парках, скверах или на придомовой территории, заросшей кустами и травой. Так что риск быть покусанным есть не только у грибников: по статистике, десятая часть обращений с присосавшимся клещом исходит именно от городских жителей.
В чем опасность клещей?
Основной риск состоит в том, что клещи вызывают инфекционные заболевания. Возбудителей они передают во время укуса через слюну, которую впрыскивают в тело человека. При этом не всякий клещ — переносчик заразы. В природе встречаются и «чистые» клещи, укус которых безвреден.На территории Беларуси от клещей можно подхватить до 9 разных инфекций, но самые распространенные из них — две:
— Клещевой энцефалит. Это вирус, который поражает преимущественно нервную систему. Симптомы болезни появляются через одну-две недели после укуса, а иногда — через один-три месяц. У заразившегося поднимается температура до 38-40, появляется головная боль и боль в мышцах (шее, спине, пояснице). Глаза болезненно реагируют на яркий свет. При тяжелых формах энцефалита у больного начинаются судороги и паралич, которые могут закончиться летально.
— Боррелиоз (болезнь Лайма). Первые симптомы появляются через 2-30 дней, но в среднем — через две недели после укуса. Коварность боррелиоза — в скрытом течении инфекции, которая может проявить себя только красноватым пятном на коже с беловатым центром. Постепенно пятно увеличивается в размере и начинает мигрировать по телу. Позже добавляются другие симптомы: повышенная температура, недомогание, боль в мышцах.
Если обратиться за помощью сразу, эти заболевания лечатся. Особенно болезнь Лайма — на ранних стадиях она хорошо поддается антибиотикам, потому так важно заметить ее проявления. С энцефалитом сложнее: от него не существует специфического лечения, только купирование симптомов. Но в любом случае укушенные клещами серьезно рискуют — без медпомощи они могут потерять здоровье и даже умереть.
Что делать, если вас укусил клещ?
Главное — не паниковать. Клещи впиваются не сразу: на коже человека они могут находиться до полутора часов, пока не найдут оптимальное место для укуса. Этого времени достаточно, чтобы после прогулки или вылазки в зеленую зону осмотреть себя, обнаружить клеща и аккуратно его снять.
Если же клещ присосался, остается единственный вариант — удалить его. Лучше всего, чтобы этим занимался врач, но медучреждения не всегда находятся поблизости. Поэтому укушенным часто приходится вытаскивать клещей самим. Важно сделать это быстро: чем меньше времени клещ проведет на коже, тем меньше вероятность заразиться.
Как удалить клеща правильно?
- Важно! Не используйте масло, вазелин, крем или другие субстанции для обработки присосавшегося клеща.
- Вместо этого возьмите прочную нить, пинцет, ручку-лассо или клещ-отвертку, чтобы захватить клеща поближе к хоботку.
- Аккуратно удалите паразита, вращая его вокруг своей оси. Старайтесь при этом не оторвать головку от туловища.
- После удаления обработайте место укуса антисептиком. Например, подойдет раствор йога 5%.
- Поместите клеща в прозрачную, плотно закрывающуюся емкость — это понадобится, если сдавать клеща на исследование.
Куда обращаться после удаления клеща?
Любой, кто пережил укус, должен обратиться к врачу за профилактическим курсом антибиотиков. Важно сделать это быстро: фармакотерапия против Лайм-боррелиоза наиболее эффективна в первые 72 часа после заражения.
А вот сдавать клеща на выявление возбудителей малоэффективно. В лучшем случае результаты такого исследования будут готовы через 3 дня — к моменту, когда время для начала экстренной терапии антибиотиками уже потеряно. Поэтому исследовать клеща медики направляют только в одном случае — если есть противопоказания к приему антибиотиков (например, индивидуальная непереносимость препарата или беременность).
Исследовать клеща по собственному желанию — и для успокоения нервов — тоже возможно, но на платной основе. В Минске такую услугу оказывают по адресам:
— ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», ул.П.Бровки, 13.Справки по телефонам 8 017 296-61-46, 296-68-32.
— Отделение паразитологии микробиологической лаборатории ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», ул.Плеханова, 18.
— РНПЦ эпидемиологии и микробиологии по адресу: ул.Филимонова, 23. Контактный телефон: 8017268-04-41.
Исследование удаленного клеща в микробиологической лаборатории ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» на бесплатной основе проводится только по направлению врача при наличии у лиц, пострадавших от укуса клещом противопоказаний для назначения профилактического лечения.
А что, если клещ все-таки был заразным?
После удаления клеща нужно месяц внимательно следить за своим состоянием: нет ли температуры и недомогания, не появились на коже покраснения — это могут быть симптомы боррелиоза, энцефалита и других заболеваний. Точный диагноз инфекционист поставит после анализа на выявление возбудителя. Кстати, сдать кровь можно самому: за плату в частных лабораториях Минска выявляют антитела к боррелиям и вирусу клещевого энцефалита.
Как уберечься от укуса клеща — инструкция на будущее.
Основная мера профилактики — держаться подальше от мест, где обитают клещи (леса, кусты и заросли). Если и выбираться на природу, то одеваться так, чтобы паразиты не могли попасть на открытые участки кожи. Для этого штаны заправляют в обувь или носки с плотной резинкой, верхнюю одежду выбирают с расчетом на то, чтобы она плотно прилегала к телу, а голову и шею защищают капюшоном. Поверх одежды наносится репеллент. По возвращении домой себя нужно осмотреть с ног до головы. Заразиться клещевым энцефалитом можно через молоко коз (реже коров), поэтому употреблять в пищу козье молоко рекомендуется только после термической обработки.
Для защиты от энцефалита существует еще одна эффективная мера — вакцинация. В 95% случаев прививка не даст болезни развиться. Но сложность в том, что против других инфекций, переносимых клещами, вакцин не разработано. Так что даже привившимся все равно надо остерегаться клещей — особенно в пик их активности, который приходится на май-июнь.
Будьте здоровы!
Л.А. Полякова,
помощник врача-паразитолога.