Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии напоминает о наступлении «клещевого сезона»

Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии напоминает о наступлении в районе так называемого «клещевого сезона». Клещи могут комфортно существовать не только в лесной зоне, но и в лесополосе, парках, скверах или на придомовой территории, заросшей кустами и травой. Так что риск быть покусанным есть не только у грибников: по статистике, десятая часть обращений с присосавшимся клещом исходит именно от городских жителей.

В чем опасность клещей?

Основной риск состоит в том, что клещи вызывают инфекционные заболевания. Возбудителей они передают во время укуса через слюну, которую впрыскивают в тело человека. При этом не всякий клещ — переносчик заразы. В природе встречаются и «чистые» клещи, укус которых безвреден.На территории Беларуси от клещей можно подхватить до 9 разных инфекций, но самые распространенные из них — две:

— Клещевой энцефалит. Это вирус, который поражает преимущественно нервную систему. Симптомы болезни появляются через одну-две недели после укуса, а иногда — через один-три месяц. У заразившегося поднимается температура до 38-40, появляется головная боль и боль в мышцах (шее, спине, пояснице). Глаза болезненно реагируют на яркий свет. При тяжелых формах энцефалита у больного начинаются судороги и паралич, которые могут закончиться летально.

— Боррелиоз (болезнь Лайма). Первые симптомы появляются через 2-30 дней, но в среднем — через две недели после укуса. Коварность боррелиоза — в скрытом течении инфекции, которая может проявить себя только красноватым пятном на коже с беловатым центром. Постепенно пятно увеличивается в размере и начинает мигрировать по телу. Позже добавляются другие симптомы: повышенная температура, недомогание, боль в мышцах.

Если обратиться за помощью сразу, эти заболевания лечатся. Особенно болезнь Лайма — на ранних стадиях она хорошо поддается антибиотикам, потому так важно заметить ее проявления. С энцефалитом сложнее: от него не существует специфического лечения, только купирование симптомов. Но в любом случае укушенные клещами серьезно рискуют — без медпомощи они могут потерять здоровье и даже умереть.

Что делать, если вас укусил клещ?

Главное — не паниковать. Клещи впиваются не сразу: на коже человека они могут находиться до полутора часов, пока не найдут оптимальное место для укуса. Этого времени достаточно, чтобы после прогулки или вылазки в зеленую зону осмотреть себя, обнаружить клеща и аккуратно его снять.

Если же клещ присосался, остается единственный вариант — удалить его. Лучше всего, чтобы этим занимался врач, но медучреждения не всегда находятся поблизости. Поэтому укушенным часто приходится вытаскивать клещей самим. Важно сделать это быстро: чем меньше времени клещ проведет на коже, тем меньше вероятность заразиться.

Как удалить клеща правильно?

Важно! Не используйте масло, вазелин, крем или другие субстанции для обработки присосавшегося клеща. Вместо этого возьмите прочную нить, пинцет, ручку-лассо или клещ-отвертку, чтобы захватить клеща поближе к хоботку. Аккуратно удалите паразита, вращая его вокруг своей оси. Старайтесь при этом не оторвать головку от туловища. После удаления обработайте место укуса антисептиком. Например, подойдет раствор йога 5%. Поместите клеща в прозрачную, плотно закрывающуюся емкость — это понадобится, если сдавать клеща на исследование.

Куда обращаться после удаления клеща?

Любой, кто пережил укус, должен обратиться к врачу за профилактическим курсом антибиотиков. Важно сделать это быстро: фармакотерапия против Лайм-боррелиоза наиболее эффективна в первые 72 часа после заражения.

А вот сдавать клеща на выявление возбудителей малоэффективно. В лучшем случае результаты такого исследования будут готовы через 3 дня — к моменту, когда время для начала экстренной терапии антибиотиками уже потеряно. Поэтому исследовать клеща медики направляют только в одном случае — если есть противопоказания к приему антибиотиков (например, индивидуальная непереносимость препарата или беременность).

Исследовать клеща по собственному желанию — и для успокоения нервов — тоже возможно, но на платной основе. В Минске такую услугу оказывают по адресам:

— ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», ул.П.Бровки, 13.Справки по телефонам 8 017 296-61-46, 296-68-32.

— Отделение паразитологии микробиологической лаборатории ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», ул.Плеханова, 18.

— РНПЦ эпидемиологии и микробиологии по адресу: ул.Филимонова, 23. Контактный телефон: 8017268-04-41.

Исследование удаленного клеща в микробиологической лаборатории ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» на бесплатной основе проводится только по направлению врача при наличии у лиц, пострадавших от укуса клещом противопоказаний для назначения профилактического лечения.

А что, если клещ все-таки был заразным?

После удаления клеща нужно месяц внимательно следить за своим состоянием: нет ли температуры и недомогания, не появились на коже покраснения — это могут быть симптомы боррелиоза, энцефалита и других заболеваний. Точный диагноз инфекционист поставит после анализа на выявление возбудителя. Кстати, сдать кровь можно самому: за плату в частных лабораториях Минска выявляют антитела к боррелиям и вирусу клещевого энцефалита.

Как уберечься от укуса клеща — инструкция на будущее.

Основная мера профилактики — держаться подальше от мест, где обитают клещи (леса, кусты и заросли). Если и выбираться на природу, то одеваться так, чтобы паразиты не могли попасть на открытые участки кожи. Для этого штаны заправляют в обувь или носки с плотной резинкой, верхнюю одежду выбирают с расчетом на то, чтобы она плотно прилегала к телу, а голову и шею защищают капюшоном. Поверх одежды наносится репеллент. По возвращении домой себя нужно осмотреть с ног до головы. Заразиться клещевым энцефалитом можно через молоко коз (реже коров), поэтому употреблять в пищу козье молоко рекомендуется только после термической обработки.

Для защиты от энцефалита существует еще одна эффективная мера — вакцинация. В 95% случаев прививка не даст болезни развиться. Но сложность в том, что против других инфекций, переносимых клещами, вакцин не разработано. Так что даже привившимся все равно надо остерегаться клещей — особенно в пик их активности, который приходится на май-июнь.

Будьте здоровы!

Л.А. Полякова,

помощник врача-паразитолога.