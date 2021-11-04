Пуховичский районный Совет депутатов принял решение о создании Молодежного парламента

Пуховичский районный Совет депутатов на основании «Закона о местном управлении и самоуправлении» принял решение о создании Молодежного парламента.

По словам председателя районного Совета депутатов Марии Климович, он будет представлять собой консультативно-совещательный орган и осуществлять свою деятельность на общественных началах. Главной его задачей является вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь района.

На данном этапе местные структуры и организации вносят предложения по кандидатам для дальнейшего рассмотрения в качестве членов районного Молодежного парламента.

Стоит отметить, что Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь ведет работу уже с июля 2020 года.

— В состав парламента входит по 10 человек от восемнадцати до тридцати одного года от каждой области, — рассказывает наш земляк, член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Юрий Кривошей. — Целью нашей работы является содействие Национальному собранию в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. За полтора года мы прошли большое количество тренингов, приняли участие в Первом Белорусском молодежном парламентском форуме, ведем активную работу над такими проектами, как «Беларусь будущего», «Движение вперед» и «Команда будущего». К примеру, проект «Команда будущего» — это конкурс, задачей которого является поиск, развитие и поддержка перспективных лидеров. В ходе конкурса участники выполняли задания, проходили комплексную оценку общих интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, лидерских качеств и профессиональных компетенций.

Также мы активно принимаем участие в работе на местах с гражданами, районными Советами депутатов и исполнительными комитетами. На данный момент по всей республике ведется активная работа по созданию Молодежных парламентов в регионах, и, на мой взгляд, это правильно. Я твердо убежден в том, что для страны жизненно необходимо поддерживать и продвигать молодежные инициативы, предложения, проекты. Мы будем активно сотрудничать с регионами. Это будет заключаться в привлечении молодых парламентариев со всей страны к участию в наших заседаниях, проектах и других мероприятиях. Благодаря такому сотрудничеству представители регионов получат ценный опыт, который будет способствовать развитию молодежного парламентаризма в Республике Беларусь.

Станислав БЕЛОУСОВ.