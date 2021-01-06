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Пуховичский РЦК приглашает на спектакль
05.01.2021
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Redactor
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Прием граждан проведет член Совета Республики Валерий Гайдукевич
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