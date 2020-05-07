Пуховичский РОЧС объявляет творческий конкурс

Наверняка многие мечтали или до сих пор мечтают стать спасателями. У вас есть возможность примерить на себя эту профессию — совместно с Пуховичским РОЧС объявляем творческий конкурс «Я б в спасатели пошёл!». Он проводится в двух номинациях: костюм спасателей и техника спасателей. Конкурс не имеет возрастных ограничений. Предоставляем нашим читателям полный полет фантазии.

Ждем ваши фото с кратким описанием костюмов или спасательной техники на электронный адрес puhnaviny@mail.ru с пометкой «Конкурс МЧС».

Победителей объявим в День защиты детей (1 июня). Победитель и призеры получат дипломы и памятные подарки от Пуховичского РОЧС.